AKP MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AKP Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 16.42'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın sunumunun değerlendirilmesi beklenirken, TBMM parti grubu çalışmalarıyla Meclis gündeminin de ele alınacağı ifade edildi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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