CHP'li Ömer Fethi Gürer'den Zirai Don Sonrası Destek Çağrısı: 'Çiftçiler Dertli Çözüm Bekliyor'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Nisan ayında 65 ilde bahçe bitkilerine büyük zarar veren don olayının tarla bitkileri üzerinde de rekolte kaybı yol açacağını vurguladı.

Gürer, Bakanlığın bahçe bitkileri için hasar tespiti yapmasına karşın tarla bitkilerinde yeterli desteğin verilmemesini eksiklik olarak niteledi. "Don, iç Anadolu’da Niğde, Aksaray ve Konya’da arpayı da etkiledi ve ürüne önemli ölçüde zarar verdi. Erken ekilen pancar ve lahana gibi ürünlerde Dondan zarar gördü” dedi.

'BU SENE HASAR VE VERİM KAYBI VAR'

Konyalı çiftçi Muammer Üstündağ zirai don sonrası yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: Don tarlada ürüne zararı ilk aşamada fark etmedik. Ürün gelişince zararı gördük. Tespitte yaptırmadığımız için zararımızı yeni tespit edebildik. Nisan ayındaki zamansız don nedeniyle arpalarınızın bazı bölgelerde sarardı ve erken başaklanma başladı. Normalde bu arpanın göbeğimize, hatta kasıklarımıza kadar gelmesi lazımdı. Ancak don nedeniyle bu sene hasar ve verim kaybı var.

Çiftçi Üstündağ, "Geçen sene ürünümüzü TMO 7 liradan sattık ve Toprak Mahsulleri Ofisi 45 gün sonra parasını verdi. TMO, hayvancılık yapan köylülere destek olarak 9,5 liradan satış yapıyor ancak piyasa fiyatı 11,5 lira civarında. Tahıl olgunlaştığında devletin 11,5 lira olan arpayı 7 ya da 8 liraya düşüreceğinden endişeliyiz. Her sene bu şekilde oluyor” dedi.

'REKOLTE KAYIPLARINA YOL AÇACAK'

Gürer “Donun etkisi, Ağustos ayında bahçe bitkilerinde fiyat artışı olarak marketlerde daha belirgin hale gelecek. Ancak bu zararın boyutunu önceden tahmin edemediğimiz için sınırlı bir öngörüye sahiptik. Şimdi ortaya çıkan tablo, arpanın bazı bölgelerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açacak gibi görünüyor” diye konuştu.

2UMARIZ İKTİDAR DAHA İYİ FİYAT VERİR'

Çiftçi Üstündağ, artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek şöyle eleştirdi: Şu anda Konya Borsası'nda fiyat 11.500 lira civarında. Geçen sene 7.000 liraya sattık. Ancak harman zamanı geldiğinde devletin 8 ya da 9 lira vereceğinden endişeliyiz. 10 lira bile verilse maliyetlerimizi kurtarmaz. Mazot, işçilik ve gübre maliyetleri sürekli artıyor. Ancak devlet fiyatları %3 ya da %10 artırıyor. Umarız bu yıl iktidar daha iyi bir fiyat verir.