Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan 'Enflasyon' Mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaparak enflasyon, para politikası ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Karahan, haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon sürecinin hizmet ve mal enflasyonundaki düşüşle desteklendiğini, talepteki dengelenmenin de bu sürece katkı sağladığını ifade etti.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE RİSKLER

Merkez Bankası’nın proaktif ve ihtiyatlı yaklaşımıyla, finansal oynaklıkların TL üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını belirten Karahan, gelişmekte olan ülkelerde ticaret belirsizlikleri nedeniyle portföy çıkışları yaşandığını, ancak finansal koşullardaki sıkılığın devam ettiğini vurguladı. Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklense de, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin nisan ayında duraksadığını ve beklentilerin risk unsuru olmayı sürdürdüğünü söyledi.

SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIĞI

Karahan, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı. TCMB’nin tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı bir şekilde kullanacağını ifade eden Karahan, belirsizliklerin geçmişe göre daha yüksek olduğunu, bu nedenle ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

Sunumda, para politikasında sıkı duruşun gerekliliği ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlama hedefi öne çıkarken, Karahan, finansal piyasalardaki son gelişmelerin enflasyon beklentilerine etkisine dikkat çekti.

Kaynak: İHA