Sürpriz Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ne İstedi?

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Koç ile Fenerbahçelilerin yeniden başkan olarak görmek istedikleri Aziz Yıldırım’ın bir araya geldiği belirtildi. Kulübün açıklamasında "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır” denilerek, ilerleyen günlerde olası görüşmelerin olabileceği işaret edilmişti.