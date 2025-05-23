Sürpriz Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ne İstedi?
Fenerbahçe'de sular durulmazken, dün efsane başkan Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım dün sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Toplantı spor kamuoyunda bir şaşkınlık yaratırken, Yıldırım’ın Koç’tan talebi belli oldu.
Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakip Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetimi istifa çağrılarının hedefi olurken, kongre üyeleri kulübü seçime götürmek için imza kampanyası başlatmıştı.
Bu kampanya sürerken, Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurulun eylülde yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamaya da tepkiler sürerken, imza sayılarında patlama yaşandığı iddia edilmişti.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Koç ile Fenerbahçelilerin yeniden başkan olarak görmek istedikleri Aziz Yıldırım’ın bir araya geldiği belirtildi. Kulübün açıklamasında "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır” denilerek, ilerleyen günlerde olası görüşmelerin olabileceği işaret edilmişti.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’tan ne istediğini açıkladı. İddiaya göre, Aziz Yıldırım’ın kulübün eylülde değil bir an önce seçime gitmesi gerektiğini söylediği belirtildi.