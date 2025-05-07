Ankara'da Katliam Gibi Kaza! İki Araç da Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 1 Yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza! İki Araç da Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 1 Yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen korkunç kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza! İki Araç da Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

Olay, saat 21.00 sularında Bala ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, K.T. yönetimindeki 06 BIM 593 plakalı Mazda marka araç, otoyolda geri manevra yaparak ters yönde ilerlemeye başladı. Bu esnada karşı yönden gelen ve E.A. tarafından kullanılan başka bir otomobille çarpıştı.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza! İki Araç da Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 2

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çarpışma sonucu araçlarda sıkışan kişiler, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla çıkarıldı. Mazda sürücüsü K.T., diğer aracın sürücüsü E.A. ile yolcular İ.A. ve Ç.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan E.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza! İki Araç da Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 3

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza! İki Araç da Hurdaya Döndü: 4 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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