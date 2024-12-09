Paraları Çuvallarla Taşıdıkları İddia Edilmişti! Suriye Merkez Bankası Yağmalandı mı? Açıklama Geldi

Suriye'de yıllarca süren iç savaşın ardından silahlı muhalif gruplar ülkenin başkenti Şam'ı ele geçirdi. Böylece 61 yıllık Baas dönemi kapanırken, Beşar Esad ülkeyi terk etti. Suriyelilerin büyük sevinçle karşıladığı olayın ardından hapishanedeki tutuklu mahkumlar serbest bırakılırken, elçilikler, devlet kurumları ve Suriye Merkez Bankası'nın yağmalandığı iddia edildi.

Bölgeden gelen teyit edilmemiş görüntülerde bazı kişilerin Banka'dan çuvallara doldurduğu parayla ayrıldığı görüldü.

YAĞMALAMA YALANLANDI

Suriye Merkez Bankası ise bankalardaki paralar hakkında açıklama yaptı. Suriye Merkez Bankası, bankalarda bulunan mevduatların güvende olduğunu duyurdu.