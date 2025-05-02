Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Avrupa, dünya çapında turizmin en önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle Kovid-19 pandemisinin ardından hızla toparlanan sektör, birçok ülke için hem kültürel hem de ekonomik kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son olarak Statista tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa'da en çok ziyaret edilen 10 ülke sıralandı.
Türkiye, her yıl milyonlarca turist ağırlayan popüler bir destinasyon olmasına rağmen, bu sıralamada 4. sırada yer aldı.
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN AVRUPA ÜLKELERİ
1- Fransa: 100 milyon
2- İspanya: 87,17 milyon
3- İtalya: 57,25 milyon
4- Türkiye: 55,16 milyon
5- İngiltere: 37,22 milyon
6- Almanya: 34,8 milyon
7- Yunanistan: 32,74 milyon
8- Avusturya: 30,91 milyon
9- Portekiz: 26,54 milyon
10- Hollanda: 20,3 milyon
Türkiye, turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirerek, Avrupa'da en fazla turist çeken ülkeler arasında 4. sırada yer aldı.