Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Avrupa, dünya çapında turizmin en önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle Kovid-19 pandemisinin ardından hızla toparlanan sektör, birçok ülke için hem kültürel hem de ekonomik kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İtalya Fransa İspanya
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Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 1

Son olarak Statista tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa'da en çok ziyaret edilen 10 ülke sıralandı.

Türkiye, her yıl milyonlarca turist ağırlayan popüler bir destinasyon olmasına rağmen, bu sıralamada 4. sırada yer aldı.

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Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 2

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN AVRUPA ÜLKELERİ

1- Fransa: 100 milyon
2- İspanya: 87,17 milyon
3- İtalya: 57,25 milyon
4- Türkiye: 55,16 milyon

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Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 3

5- İngiltere: 37,22 milyon
6- Almanya: 34,8 milyon
7- Yunanistan: 32,74 milyon
8- Avusturya: 30,91 milyon
9- Portekiz: 26,54 milyon
10- Hollanda: 20,3 milyon

Türkiye, turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirerek, Avrupa'da en fazla turist çeken ülkeler arasında 4. sırada yer aldı.

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