Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

5- İngiltere: 37,22 milyon

6- Almanya: 34,8 milyon

7- Yunanistan: 32,74 milyon

8- Avusturya: 30,91 milyon

9- Portekiz: 26,54 milyon

10- Hollanda: 20,3 milyon

Türkiye, turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirerek, Avrupa'da en fazla turist çeken ülkeler arasında 4. sırada yer aldı.