Mabel Matiz’den Herkesi Şaşırtan İmaj, Estetikli Kervanına Eklenir Eklenmez Damga Vurdu

Şarkılarıyla herkesi mest eden ünlü şarkıcı Mabel Matiz, estetik operasyon yaptırarak saç ektirdi. Ünlü şarkıcının son imajı sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü. Kimi çok beğendi, kimi eleştirdi. İşte Mabel Matiz’in yeni hali…

Mert Odabaş Mert Odabaş
Mabel Matiz’den Herkesi Şaşırtan İmaj, Estetikli Kervanına Eklenir Eklenmez Damga Vurdu

‘Antidepresan’, ‘Düldül’, ‘Öyle Kolaysa’, ‘Fırtınadayım’ gibi şarkılarıyla müzik listelerinde fırtınalar estiren, 41. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan Solist’, 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ ödüllerinin sahibi ünlü sanatçı Mabel Matiz’in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Mabel Matiz’den Herkesi Şaşırtan İmaj, Estetikli Kervanına Eklenir Eklenmez Damga Vurdu - Resim : 1

SAÇ EKTİRDİ

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz, kısa süre önce saç estetiği yaptırdığı açıklamış, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Matiz’in estetik sonrası görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Mabel Matiz’den Herkesi Şaşırtan İmaj, Estetikli Kervanına Eklenir Eklenmez Damga Vurdu - Resim : 2

KİMİ BEĞENDİ KİMİ ELEŞTİRDİ

“Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım” diyerek estetik işlemini duyuran ünlü sanatçının yeni imajı hem sevildi hem de eleştirildi.

Mabel Matiz'e sosyal medyada “Eski hali daha iyiydi” yorumu yapılırken, “Fena olmamış” diyerek destek veren yorumlar da yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mabel Matiz Altın Kelebek estetik
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