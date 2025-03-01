Mabel Matiz’den Herkesi Şaşırtan İmaj, Estetikli Kervanına Eklenir Eklenmez Damga Vurdu

‘Antidepresan’, ‘Düldül’, ‘Öyle Kolaysa’, ‘Fırtınadayım’ gibi şarkılarıyla müzik listelerinde fırtınalar estiren, 41. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan Solist’, 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ ödüllerinin sahibi ünlü sanatçı Mabel Matiz’in son hali sosyal medyada gündem oldu.

SAÇ EKTİRDİ

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz, kısa süre önce saç estetiği yaptırdığı açıklamış, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Matiz’in estetik sonrası görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

KİMİ BEĞENDİ KİMİ ELEŞTİRDİ

“Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım” diyerek estetik işlemini duyuran ünlü sanatçının yeni imajı hem sevildi hem de eleştirildi.

Mabel Matiz'e sosyal medyada “Eski hali daha iyiydi” yorumu yapılırken, “Fena olmamış” diyerek destek veren yorumlar da yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi