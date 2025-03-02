Türkücü Ceylan'dan Olay Olan Meydan Okuma, İkonik Pozunu Yıllar Sonra Yeniden Verdi

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden şarkıcı Ceylan, son paylaşımıyla magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Son yıllarda estetik operasyonlarıyla isminden sık sık söz ettiren şarkıcı Ceylan, bu kez sahurda yer sofrasında poz vererek herkesi şaşırttı.

'YER SOFRASINDAN SELAMLAR'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ceylan, sahurda yer sofrasında çekilen karesini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Ünlü türkücü, fotoğrafına “Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı cumalar" notunu düştü.

4 MİLYONLUK CİP ALMIŞTI

Sadece performansları ve imaj değişiklikleriyle değil, yatırımlarıyla da gündemde olan Ceylan, kazancını gayrimenkule yatıran ünlü isimler arasında yer alan Ceylan, son olarak 4 milyon liralık BMW marka cipiyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi