Türkücü Ceylan'dan Olay Olan Meydan Okuma, İkonik Pozunu Yıllar Sonra Yeniden Verdi

‘Küçük Ceylan’ olarak nam salan, Türk Halk Müziği sanatçısı Ceylan, yıllar önce yer sofrasında verdiği pozu, Ramazan ayından yeniden canlandırdı. Ceylan’ın fotoğrafına beğeni yağdı. İşte herkesin konuştuğu o poz…

Esma Karayel Esma Karayel
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Türkücü Ceylan'dan Olay Olan Meydan Okuma, İkonik Pozunu Yıllar Sonra Yeniden Verdi

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden şarkıcı Ceylan, son paylaşımıyla magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Son yıllarda estetik operasyonlarıyla isminden sık sık söz ettiren şarkıcı Ceylan, bu kez sahurda yer sofrasında poz vererek herkesi şaşırttı.

Türkücü Ceylan'dan Olay Olan Meydan Okuma, İkonik Pozunu Yıllar Sonra Yeniden Verdi - Resim : 1

'YER SOFRASINDAN SELAMLAR'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ceylan, sahurda yer sofrasında çekilen karesini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Türkücü Ceylan'dan Olay Olan Meydan Okuma, İkonik Pozunu Yıllar Sonra Yeniden Verdi - Resim : 2

Ünlü türkücü, fotoğrafına “Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı cumalar" notunu düştü.

4 MİLYONLUK CİP ALMIŞTI

Sadece performansları ve imaj değişiklikleriyle değil, yatırımlarıyla da gündemde olan Ceylan, kazancını gayrimenkule yatıran ünlü isimler arasında yer alan Ceylan, son olarak 4 milyon liralık BMW marka cipiyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ceylan Küçük Ceylan Ramazan Türk Halk Müziği
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