Hande Erçel ve Barış Arduç'tan heyecanlandıran paylaşım: 'Rüzgara Bırak' filmi için heyecan artıyor

Hande Erçel ve Barış Arduç, merakla beklenen "Rüzgara Bırak" filminde başrolleri paylaşacak. Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ceylan Naz'ın kaleme aldığı film, izleyicileri romantik bir hikayeye sürükleyecek.

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan heyecanlandıran paylaşım: 'Rüzgara Bırak' filmi için heyecan artıyor

Hande Erçel ve Barış Arduç, Engin Erden'in yönettiği ve Ceylan Naz'ın senaryosunu kaleme aldığı 'Rüzgara Bırak' adlı filmde başrolleri paylaşarak hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Cannes Film Festivali'nde tarzıyla adından söz ettiren Erçel, bu filmle uzun süre sonra beyazperdeye dönecek.

Geçtiğimiz haftalarda okuma provalarından ilk kareler paylaşılan filmin çekimleri de başladı.

HANDE ERÇEL VE BARIŞ ARDUÇ'TAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Hande Erçel ve Barış Arduç, başrolünü paylaşacağı 'Rüzgara Bırak' adlı film için kamera karşısına geçti. Erçel ve Arduç, sosyal medya hesaplarından filme dair ilk paylaşımı da yaptı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan heyecanlandıran paylaşım: 'Rüzgara Bırak' filmi için heyecan artıyor - Resim : 1

Son olarak NOW'da yayımlanan 'Bambaşka Biri' adlı diziyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Erçel, 'Rüzgara Bırak' filminde 'Aslı Mansoy' karakterine hayat verecek.

'Rüzgara Bırak' filminin konusu ve vizyon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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