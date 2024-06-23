Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf

Yargı dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, dizide hayat verdiği Ceylin karakteriyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu

Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kanal D'nin Yargı dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekrana veda etmişti. Dizide, Ceylin'e can veren Pınar Deniz yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi.

Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf - Resim : 1

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde geçirdiği 3 sezon ile birlikte kariyerinde güçlü bir çıkış daha sergiledi.

Kaan Urgancıoğlu ile birlikte dizide çok başarılı bir başrol performansı gösteren oyuncu, dizinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekildi.

Yargı dizisinin başarılı geçen 3 yıllık sürecinde Pınar Deniz hem magazin basınının hem de sosyal medyanın gözde oyuncularından birisi oldu.

Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf - Resim : 2

Artık etkinliklerde görüntülenen ve dinlenmeyi hedeflediğini söyleyen ünlü oyuncu, aksiyon seven birisi olmadığını söyledi.

Tatilde aksiyondan kaçtığını ifade eden Pınar Deniz, “Hiç ben o insan değilim. Ben sakinliği, huzuru seviyorum. Kültürel faaliyetlere katılmayı, müze gezmeyi seviyorum, tarihi dokuları seviyorum. O insan ben değilim” diye konuştu.

Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf - Resim : 3

Yargı dizisindeki güçlü bir kadın karakteri ile izleyici karşısında olan Pınar Deniz, aksiyon dolu Ceylin karakterinin sadece bir iş olduğunu ve kendisini yansıtmadığını da ifade etti.

Oyuncu, işinde risk alabildiğini ama günlük hayatında daha sakin birisi olmayı tercih ettiğini söyledi.

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