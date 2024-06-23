“Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı

Erdi Işık’ın yazdığı, Nadim Güç’ün yönettiği “Mukadderat” filminin çekimleri dün Kastamonu Cide’de başladı. Projede Kanal D'nin efsane dizisi Camdaki Kız'ın başrolü de yer alacak

“Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı

Birsen Altıntaş'ın aktardığı habere göre; Unutulmaz dizi “Camdaki Kız”ın yönetmeni Nadim Güç ile projenin Feride’si Nur Sürer “Mukadderat” filminde buluştu. Erdi Işık’ın yazdığı filmde Nur Sürer, eşi Recep’in ölümünün hemen ardından evlenmek isteyen oldukça renkli bir kadın olan Sultan’a hayat veriyor. Eğlenceli bir dili olan filmin setinden Nadim Güç, “Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum!” notuyla ilk kareyi paylaştı.

Görüntü yönetmenliğini Barış Işık’ın yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Nur Sürer’e Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Gülçin Kültür, Osman Alkaş, Sacide Taşaner, Cem Zeynel Kılıç ve Şirin Sultan Saldamlı gibi birbirinden başarılı oyuncu eşlik ediyor. “Mukadderat” filmine usta oyuncu Necmettin Çobanoğlu da konuk oyuncu olacak. Filmin çekimlerinin temmuz ortasında bitmesi planlanıyor.

“Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı - Resim : 1

Filmin oyuncuları Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Şirin Sultan Saldamlı dün film setinden fırsat bulup Milli Takım’ımızın Portekiz’le oynadığı maçı izledi.

AİLE DİZİSİNDE DE YER ALMIŞTI

Camdaki Kız dizisinde ''Feride'' karakterine can veren Nur Sürer bu dizinin final yapmasının ardından Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oyuncusu olduğu Aile dizisinde de yer almıştı. Aile dizisi, Show TV ekranlarında yayımlanıyordu.

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