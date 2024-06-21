Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar

! Yılmaz Erdoğan ve Hazar Güçlü'nün başrollerini üstlendiği dizi, Ağustos ayında başlayacak olan çekimleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon büyük bir ilgiyle izlenen İnci Taneleri, yeni bölümleriyle Eylül ayında ekrana gelecek. Dizinin hayranları, karakterlerin maceralarını merakla beklerken, yeni sezonun heyecan verici gelişmelerle dolu olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İnci Taneleri, BKM imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşmaktadır.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır. Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.



“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” sezon finali ile bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!