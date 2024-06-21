Sokak usulü mısır yapmanın sırrı; Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor

Mısır, yaz aylarının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biridir. Ancak mısırı haşlamanın doğru yöntemleri konusunda biraz kafa karışıklığı olabilir.

İlk olarak, mısırlarınızı taze ve temiz bir şekilde seçmeye özen gösterin. Kabukları parlak ve taze olmalıdır. Eve getirdiğiniz mısırları hemen haşlamak istemiyorsanız, buzdolabında saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz. Mısırlarınızı haşlamadan önce iyice yıkayın ve üzerindeki yaprakları temizleyin. Ardından bir tencereye bol su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya bir tutam tuz ekleyerek suyun tuzunu almasını sağlayın.

HAŞLANMIŞ MISIR TARİFİ

Malzemeler



2 adet küp şeker

4 adet mısır

Nasıl Yapılır



Öncelikle mısırları yapraklarından ayırın. Ardından bol suda durulayın.

Mısırları düdüklü tencereye yerleştirin. Mısırların üzerini geçecek şekilde su ekleyin.

Ayıkladığınız mısır yapraklarını da mısırların arasına yerleştirin.

Mısırın yumuşak olmasını istiyorsanız, tencereye 2 adet küp şeker ekleyin.

Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kaynaması için bırakın.

Kaynayan mısırları 1 saat boyunca pişirin. Afiyet olsun.

Haşlanmış mısırın faydaları

Haşlanmış mısır, sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak tercih edilebilecek besleyici bir yiyecektir. İçeriğindeki lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan haşlanmış mısır, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Haşlanmış mısırın düşük yağ ve kalori içeriği ile birlikte lif açısından zengin olması, sağlıklı bir beslenme programının önemli bir parçası olmasını sağlar. Ayrıca içerdiği B vitaminleri ve folik asit ile sinir sistemi sağlığını destekleyebilir ve enerji seviyelerini dengeleyebilir. Tüm bu faydalarıyla haşlanmış mısır, dengeli bir beslenme programının vazgeçilmez bir parçası olabilir.

Kaynak: lezzet.com.tr, youtube.com