Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo ::: Yağ çekmesi duruyor

Patlıcan, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, patlıcan kızartması yaparken en büyük sorun yağ çekmesidir. Yağ çekmeyen patlıcan kızartmanın püf noktalarını sizinle paylaşmak istiyoruz.

Patlıcanları yıkayın.



Yemeğe başlarken yapmanız gereken ilk adım, patlıcanları yıkamaktır. Patlıcanı alacalı bir şekilde soyduktan sonra, bütün bir halde tuzlu suyun içerisinde bekletin. Acı suyu bu şekilde çıktıktan sonra suyu boşaltın ve patlıcanları istediğiniz gibi dilimleyin. Ardından tekrar tuzlu soğuk su hazırlayarak patlıcan dilimlerini içerisinde bekletin. Suyun rengi değiştiğinde, patlıcanları suyun içerisinden alabilirsiniz.

Zeytinyağı kullanın.



Kızartma yapımında genellikle ayçiçek yağı kullanılsa da, aslında zeytinyağı besinlerin daha az yağ çekmesini sağlar. Yüksek ısılara dayanabildiği için, lezzeti de yerinde olacaktır. Yağın içerisine 1 çay kaşığı sirke ekleyin. Sirkeyi, yağ kızmadan ve yağı ocağa almadan önce eklemeniz önemli.

Patlıcanları mutlaka kurulayın.



Sudan çıkarttığınız patlıcanları kağıt havlunun üzerine alarak sudan arındırın ve kurulayın. Üzerine bir miktar tuz ekleyin. Yağ kızınca, tuzladığınız patlıcanları yağa atarak kızartın. Kızartma işlemini orta veya yüksek ateşte yapın. Kısık ateş, patlıcanın daha fazla yağ çekmesine neden olur.

Patlıcanları kağıt havluda bekletin.



Kızarttığınız patlıcanları kevgir yardımıyla süzerek ocaktan alın. Servis tabağına kağıt havlu serin. Çıkarttığınız patlıcanları kağıt havlunun üzerine koyarak fazla yağın süzülmesini bekleyin. Kızarttığınız patlıcanları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

Patlıcanın Faydaları Nelerdir?

Patlıcanın faydaları oldukça çeşitlidir. İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlık problemini önler. Aynı zamanda düşük kalorili bir sebze olması nedeniyle kilo kontrolüne de yardımcı olur. Patlıcan, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve kanser riskini azaltabilir. Potasyum, manganez, folat ve diğer vitamin ve mineraller açısından zengin bir kaynak olması nedeniyle kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düzenler. Ayrıca, içerdiği fenolik bileşikler sayesinde anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve iltihaplanmayı azaltabilir. Tüm bu faydalarıyla patlıcan, dengeli bir beslenme programının vazgeçilmez bir parçası olabilir.