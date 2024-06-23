Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu

Eylül ayında yeni diziler ekranda yer alacak. Birçok eski dizi ise yeni sezona taşındı.

Yeni yayın dönemi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Geçen sezondan yeni sezona 17 dizi taşınıyor ve çok sayıda yeni ve iddialı proje sırada...

HANGİ KANAL HANGİ DİZİYİ EKRANA GETİRECEK?

Birsen Altuntaş'ın derlediği haberde; Ulusal kanalların yayımlayacağı dizilerin listesi paylaşıldı. İşte o dizilerin listesi

Dünyaya Amerika’dan sonra en çok dizi satan ülke olan Türkiye’de yeni yayın dönemi yine ekranda çok sayıda dizinin reyting savaşına sahne olacak. Geçen sezondan eylül sezonuna 17 dizi taşınıyor. Star TV’de “Yalı Çapkını”, Show TV’de “Kızılcık Şerbeti”, “Bahar, “Sandık Kokusu”, atv’de “Kuruluş Osman”, NOW’da “Kızıl Goncalar”, “Hudutsuz Sevda”, “Yabani”, “Kirli Sepeti”, Kanal D’de “Arka Sokaklar”, “Taş Kağıt Makas” ve “İnci Taneleri”, TRT 1’de “Gönül Dağı”, “Kara Ağaç Destanı”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, “Mehmet Fetihler Sultanı” ve “Teşkilat” devam edecek.

03 Medya (Sandık Kokusu)

Kalpazan (Show TV)..Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin… Başrol: Salih Bademci’yle görüşülüyor

Patron (NOW)… Senarist: Aslı Zengin.. Başrol: Barış Arduç

Atv’ye bir proje daha hazırlanıyor.

Ay Yapım

Deha (Show TV)… Yönetmen: Umut Aral… Başrol: Aras Bulut İynemli, Devrim Özkan

Hayat Hırsızı… Yönetmen: Hilal Saral, başrol Cemre Baysel…. (NOW)

İşgal Günlerinde Aşk… Yazar: Yılmaz Şahin… Başrol: Neslihan Atagül (NOW)

Aşk… Senaryosu çalışılıyor.



Gold Film (Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti)

Şapkacı Kadınlar (NOW) Yönetmen: Hülya Gezer

“Sakıncalı” adlı dizinin senaryosu yazılıyor

MedYapım (Kirli Sepeti)

Şakir Paşa Ailesi’nin hikayesi “Harika Çılgınlar”.. (NOW) Yönetmen: Bahadır Karataş, Başrol: Cem Yiğit Üzümoğlu

Güzel Aşklar Diyarı… (Kanal D) Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül Başrol: Nilsu Berfin Aktaş, Caner Topçu

Yeraltı (Kanalı belli değil) Senarist: Bahadır Özdener

NGM

Şehrazad (atv)… Yönetmen: Emre Kabakuşak Başrol: Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun

Kasım ayına bir dizi daha hazırlıyor.



Tims&B (Teşkilat)

Siyah Kalp(Show TV).. Yönetmen: Uluç Bayraktar Başrol: Ece Uslu, Burak Sergen

Kara Dut (atv)Yönetmen: Murat Saraçoğlu… Başrol: İrem Helvacıoğlu

Toprağın Kalbi… (Kanalı belli değil)… Senarist: Ayfer Tunç

MF Yapım (Bahar, Taş Kağıt Makas)

“Aşk Bir An”… Senarist: Pınar Bulut



Bozdağ Film (Kuruluş Osman)

Bir istihbarat dizisi senaryosu yazılıyor. atv ile görüşülüyor.

NTC Medya (Yabani)

Kötü Kan… (NOW) Yönetmen: M. Çağatay Tosun. Başrol: Ertan Saban, Damla Sönmez

Can Dostum… Senaryosu çalışılıyor.

Kırmızı Taksi… Senaryosu çalışılıyor.

Pastel Film

2 kadın draması hazırlanıyor… Biri “O Hayat Benim” tadında… Senarist… Ayça Mutlugil…

TMC Film

Bir Aşk Masalı (İsim değişecek)… (NOW) Yönetmen: Recai Karagöz… Başrol: Murat Yıldırım, Ebru Şahin

BKM (İnci Taneleri)

Annem Ankara (Kanal D) Yönetmen: Faruk Teber… Başrol: Bergüzar Korel’le görüşülüyor.

Limon Yapım

Holding (atv)… Yönetmen: Yüksel Aksu, Deniz Yılmaz Başrol: Henüz belli değil

Hanedan (Show TV)… Senaryo: Selin Yaltaal, Burcu Tatlıses….

Karga Seven

“Love (ft. Marriage and Divorce) uyarlaması (NOW) – kadrosu henüz netleşmedi.

Alıkara beklemede…

OGM (Yalı Çapkını)

Kral Kaybederse (Star TV)… Yönetmen Taylan Birader ve başrol için Halit Ergenç’le görüşülüyor

Bir yetim hikâyesini anlatan yeni bir dizi çalışılıyor.

Sinegraf Yapım

Kör Noktası (atv): Yönetmen: Yusuf Ömer Sınav…

Süreç Film (Yalan)

Bereketli Topraklar Üzerinde… Üzerinde çalışıyor.

Atv’ye Kore uyarlaması hazırlıyor.

No Dokuz Yapım

Beybaba (NOW)… Senaryosu çalışılıyor.