Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu
Yeni yayın dönemi için hangi yapım şirketi, hangi yeni dizileri hazırlıyor? Yeni sezonda ekranda yer alacak diziler belli oldu
Eylül ayında yeni diziler ekranda yer alacak. Birçok eski dizi ise yeni sezona taşındı.
Yeni yayın dönemi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Geçen sezondan yeni sezona 17 dizi taşınıyor ve çok sayıda yeni ve iddialı proje sırada...
HANGİ KANAL HANGİ DİZİYİ EKRANA GETİRECEK?
Birsen Altuntaş'ın derlediği haberde; Ulusal kanalların yayımlayacağı dizilerin listesi paylaşıldı. İşte o dizilerin listesi
Dünyaya Amerika’dan sonra en çok dizi satan ülke olan Türkiye’de yeni yayın dönemi yine ekranda çok sayıda dizinin reyting savaşına sahne olacak. Geçen sezondan eylül sezonuna 17 dizi taşınıyor. Star TV’de “Yalı Çapkını”, Show TV’de “Kızılcık Şerbeti”, “Bahar, “Sandık Kokusu”, atv’de “Kuruluş Osman”, NOW’da “Kızıl Goncalar”, “Hudutsuz Sevda”, “Yabani”, “Kirli Sepeti”, Kanal D’de “Arka Sokaklar”, “Taş Kağıt Makas” ve “İnci Taneleri”, TRT 1’de “Gönül Dağı”, “Kara Ağaç Destanı”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, “Mehmet Fetihler Sultanı” ve “Teşkilat” devam edecek.
03 Medya (Sandık Kokusu)
Kalpazan (Show TV)..Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin… Başrol: Salih Bademci’yle görüşülüyor
Patron (NOW)… Senarist: Aslı Zengin.. Başrol: Barış Arduç
Atv’ye bir proje daha hazırlanıyor.
Ay Yapım
Deha (Show TV)… Yönetmen: Umut Aral… Başrol: Aras Bulut İynemli, Devrim Özkan
Hayat Hırsızı… Yönetmen: Hilal Saral, başrol Cemre Baysel…. (NOW)
İşgal Günlerinde Aşk… Yazar: Yılmaz Şahin… Başrol: Neslihan Atagül (NOW)
Aşk… Senaryosu çalışılıyor.
Gold Film (Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti)
Şapkacı Kadınlar (NOW) Yönetmen: Hülya Gezer
“Sakıncalı” adlı dizinin senaryosu yazılıyor
MedYapım (Kirli Sepeti)
Şakir Paşa Ailesi’nin hikayesi “Harika Çılgınlar”.. (NOW) Yönetmen: Bahadır Karataş, Başrol: Cem Yiğit Üzümoğlu
Güzel Aşklar Diyarı… (Kanal D) Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül Başrol: Nilsu Berfin Aktaş, Caner Topçu
Yeraltı (Kanalı belli değil) Senarist: Bahadır Özdener
NGM
Şehrazad (atv)… Yönetmen: Emre Kabakuşak Başrol: Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun
Kasım ayına bir dizi daha hazırlıyor.
Tims&B (Teşkilat)
Siyah Kalp(Show TV).. Yönetmen: Uluç Bayraktar Başrol: Ece Uslu, Burak Sergen
Kara Dut (atv)Yönetmen: Murat Saraçoğlu… Başrol: İrem Helvacıoğlu
Toprağın Kalbi… (Kanalı belli değil)… Senarist: Ayfer Tunç
MF Yapım (Bahar, Taş Kağıt Makas)
“Aşk Bir An”… Senarist: Pınar Bulut
Bozdağ Film (Kuruluş Osman)
Bir istihbarat dizisi senaryosu yazılıyor. atv ile görüşülüyor.
NTC Medya (Yabani)
Kötü Kan… (NOW) Yönetmen: M. Çağatay Tosun. Başrol: Ertan Saban, Damla Sönmez
Can Dostum… Senaryosu çalışılıyor.
Kırmızı Taksi… Senaryosu çalışılıyor.
Pastel Film
2 kadın draması hazırlanıyor… Biri “O Hayat Benim” tadında… Senarist… Ayça Mutlugil…
TMC Film
Bir Aşk Masalı (İsim değişecek)… (NOW) Yönetmen: Recai Karagöz… Başrol: Murat Yıldırım, Ebru Şahin
BKM (İnci Taneleri)
Annem Ankara (Kanal D) Yönetmen: Faruk Teber… Başrol: Bergüzar Korel’le görüşülüyor.
Limon Yapım
Holding (atv)… Yönetmen: Yüksel Aksu, Deniz Yılmaz Başrol: Henüz belli değil
Hanedan (Show TV)… Senaryo: Selin Yaltaal, Burcu Tatlıses….
Karga Seven
“Love (ft. Marriage and Divorce) uyarlaması (NOW) – kadrosu henüz netleşmedi.
Alıkara beklemede…
OGM (Yalı Çapkını)
Kral Kaybederse (Star TV)… Yönetmen Taylan Birader ve başrol için Halit Ergenç’le görüşülüyor
Bir yetim hikâyesini anlatan yeni bir dizi çalışılıyor.
Sinegraf Yapım
Kör Noktası (atv): Yönetmen: Yusuf Ömer Sınav…
Süreç Film (Yalan)
Bereketli Topraklar Üzerinde… Üzerinde çalışıyor.
Atv’ye Kore uyarlaması hazırlıyor.
No Dokuz Yapım
Beybaba (NOW)… Senaryosu çalışılıyor.