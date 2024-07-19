Yerli 'John Wick' Filmi Geliyor! Başrol Oyuncusu Belli Oldu

"Kiralık Aşk", "Kuzgun" ve "Çukur" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Barış Arduç, başrolünü Hande Erçel’le paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminin çekimlerini bugün bitiriyor. Oyuncu, artık yeni sezonda rol alacağı projesine odaklanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Arduç’un yeni sezon için çekilecek “Patron” dizisinden vazgeçilirken, yerli John Wick filmi “Dehşet Bey” ile izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

Kasım ayında çekilmesi planlanan filmin yazarı Murat Menteş ve yönetmeni de Mehmet Ada Öztekin olacak. Murat Menteş filmin hazırlıkları öncesi Dehşet Bey’in çizgi romanına ait karikatürünü paylaştı.