En Az Bin Yıllık! 5 Milyona Satmak İsterken Suçüstü Yakalandılar

Muğla'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, en az bin yıllık olduğu belirlenen iki adet Kur'an-ı Kerim'i satmak isteyen iki kişi suçüstü yakalandı. Kur'an-ı Kerimlerin değerinin ise 5 milyon lira olduğu kaydedildi.

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En Az Bin Yıllık! 5 Milyona Satmak İsterken Suçüstü Yakalandılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan olayda, tarihi eser niteliği bulunan Kur’an-ı Kerimleri satmak için Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan sivil ekiple alıcı gibi anlaşma yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonda şahısların yanlarında bulunan 2 adet ve bin yıllık, toplam değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen deri kaplama Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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