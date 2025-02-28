Gene Hackman ve Eşinin Sır Ölümünde Yeni Detaylar! Acil Yardım Hattındaki Konuşma Ortaya Çıktı

Tüm dünya iki gündür 95 yaşındaki Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın şüpheli ölümünü konuşuyor. Köpeklerinden biriyle birlikte California'daki evlerinde ölü bulunan çiftin ölüm sebebi merak edilirken, yetkililer ilk araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İlk bulgulara göre saldırıya uğradıklarına dair bir işaret olmadığını belirten yetkililer, yine de ölümlerin hala şüpheli olduğunu ifade etti. New Mexico doğalgaz şirketinin evin içindeki ve çevresindeki gaz hatlarını kontrol ettiğini ancak herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğini söyleyen polis, karbon monoksit sızıntısı veya zehirlenme belirtisi de bulunmadığını bildirdi.

ÇİFTİ ÇALIŞANLARI BULDU

Çiftin evlerinde çalışan bir bakım görevlisinin rutin işleri için eve gittiğinde ön kapının açık olduğunu fark edip cansız bedenleri gördüğü ve derhal polisi aradığı belirtildi. 911 Acil Yardım Hattı'nı arayan görevlinin, telefonda operatörün sorusu karşısında, evdeki kişilerin nefes alıp almadığını bilmediğini çünkü içeri girmediğini, pencereden yerde yattıklarını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Çalışan, çiftin çok nadiren dışarı çıktığını kaydederken, Hackman'ın dışarıdan düşmüş gibi göründüğünü ve yakınında da bir baston bulunduğunu söyledi. Çiftin bir köpeği yanlarında ölü bulunurken, diğer iki köpeğin sağ olduğu aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi