Nesrin Cavadzade’yi Hastanelik Eden Tutku, Kendini Kaptırdı Yürüyemez Hale Geldi

Yasak Elma dizisindeki ‘Şahika’ rolüyle hafızalara kazınan, Show TV ‘deki Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hayranlarının yüreğini ağzına getirdi.

SPOR TUTKUSU BAŞINA DERT AÇTI

Sandık Kokusu dizisindeki ‘Ayça’ karakteriyle gönüllerde taht kuran Nesrin Cavadzade’nin spor aşkı başına dert açtı. Fit oluşu, güzel fiziği ile bilinen güzel oyuncu, spora kendini fazla kaptırması sonucunda hastanelik olmuştu.

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Üst üste ağır bir antrenman yapan Cavazcade’nin kalça kemiklerinde ödem oluştuğu öğrenilmiş, ünlü oyuncuya 6 haftalık bir dinlenme tavsiye edilmişti. Ancak, güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, dizisinin final yapacağı için sete geri dönmek zorunda kaldı.

SETE ÜZGÜN DÖNDÜ

Zorunlu olmadıkça yürümesi yasaklanan ünlü oyuncu, koltuk değnekleriyle Sandık Kokusu setine geldi. Koltuk değnekleriyle fotoğraf çektiren Nesrin Cavadzade’nin yüzündeki üzgün ifade dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi