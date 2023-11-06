Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor...

Nesrin Cavadzade setlere veda etmişti. Sevilen oyuncu yeni dizisiyle setlere dönüyor. FOX TV dizisiyle Nesrin Cavadzade uzun süre adından söz ettirmişti.

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Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor...

Bir süredir ekrandan uzak kalan Nesrin Cavadzade hayranlarını üzüyordu. İyi haber geldi ve Nesrin Cavadzade setlere geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ay Yapım'ın ilk bölümü geçen çarşamba seyirciyle buluşan dizisi "Şahane Hayatım"ın 2. bölümünde hikâyeye Nesrin Cavadzede de sürprizli bir karakter olarak katılıyor.

Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor... - Resim : 1

‘Şahane Hayatım’ dizisi geçen hafta ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuş ve aldığı yüksek reytinglerle dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı senaryolarıyla unutulmaz dizilere imza atan Meriç Acemi‘nin yazdığı diziyi Çağrı Bayrak yönetiyor. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar‘ı buluşturan dizinin ikinci bölümüne Nesrin Cavadzade de katılıyor.

Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor... - Resim : 2

Dizide şahane hayatına gölge düşmemesi için savaş veren Şebnem‘in (Hilal Altınbilek) hayatı psikoloji mezunu olduğu öğrenilen komiser Mesut’un (Onur Tuna) gerçeklerin peşine gitmek için gösterdiği çaba ile iyice sıkıntıya giriyor. Şebnem, eşinin alyansının olmayışı üzerine şüphe duyarken Nesrin Cavadzade’nin canlandırdığı Melisa büyün gizemi ve güzelliğiyle ilk kez dizide boy gösterecek.

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