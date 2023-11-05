Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi

Öncelikle belirtmek gerekir ki, limonun ayak altına sürülmesi birçok kişi tarafından ayak problemleriyle ilişkilendirilse de aslında bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Limonun ayak altına sürülmesi, gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadelede oldukça etkili bir yöntemdir

ulusalpost.com sitesinde aktarılanlara göre; Limonu ikiye bölerek kaya tuzu veya deniz tuzu üstüne sürülerek ayakların özellikle topuk bölgesine sürülmesi grip gibi hastalıklara iyi geldiği deneyimlenmiştir. Özellikle masaj şeklinde 10 dakika uygulanması burun tıkanıklığı ve burun akıntısına iyi gelmektedir. Ayrıca topuk altına sürülmesi öksürüğe de iyi gelmektedir.

Grip Karşısında İşe Yarıyor mu?

Limon c vitamini içermektedir. Bu nedenle de özellikle kış hastalıkları karşısında bünyeyi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi ideal bir ağaç meyvesidir. Grip karşısında da oldukça etkilidir. Hem grip olmadan önce hem de grip olduktan sonra mutlaka tüketilmelidir. Grip karşısında özellikle akciğerleri ve boğazları yumuşatma etkisi olduğu için öksürük durumuna iyi gelmektedir. Bunların yanı sıra grip sırasında limonun tüketilmesi hastalığın daha da hafif atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Böyle dönemlerde limonun genel olarak sıcak su ile birlikte ve bitkisel çaylar ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Limonu Nasıl Tüketmeliyiz?

Limon pek çok şekilde tüketilebilir ve kullanılabilir. Ayak altına sürüldüğü gibi vücudun diğer bölümlerine de sürülerek rahatlama etkisi yaratılabilir. Bunun haricinde ekşi olmasına rağmen çiğ olarak da tuz ve karabiber gibi baharatlarla tüketilebilir. Özellikle limon suyu hem yemeklerde hem de salatalarda oldukça sık kullanılmaktadır. Limon çayı yapılabildiği gibi diğer sıcak içeceklerin içerisine de gerek su olarak gerek ise dilimlenerek kullanılabilmektedir.

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkes etkisi altına almaya başladı. Hepimizin bildiği gibi grib’in en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur. Sizde gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz. Ayaklarınızı Limonla 10 Dakika Ovun Topuk ve Ayaklar’ın emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız. Limon Suyu, Tuz ve Karabiberi Karıştırın 1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir. Limon Suyu ile Gargara Yapın 2 Çorba Kaşığı Limon suyu ve Yarım çar bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapınız. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecektir. Limon Suyunu Burnunuza Uygulayın Eğer Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu 2 pamuğa uygulayıp burun deliklerinize uygulayın. Burnunuz hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz.