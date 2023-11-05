Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke

Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'da Türk iş insanlarının cazibe merkezine dönüştü. Belgrad'ın dört bir köşesinde Türkçe tabelalar dikkat çekiyor. Bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri olan Sadık Şimşek'in son yazısında dikkat çeken bilgiler yer alıyor.

Son yıllarda Türk iş insanlarının gözdesi haline gelen Sırbistan, yatırımcılarına sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Özellikle Türk lirasındaki değer kaybı, birçok yatırımcının Sırbistan'a yönelmesine neden oldu. Belgrad'ın dört bir köşesinde Türkçe tabelaların yer aldığı bu şehir, İstanbul'dan sonra Türk iş insanları için ikinci bir merkez haline geldi.

Sırbistan'ın Sunduğu Avantajlar

Sırbistan, Türk yatırımcılarına birçok avantaj sunuyor. Bunların başında, yatırım yapmak için gerekli olan düşük maliyetler geliyor. Ayrıca, ülkede bulunan serbest bölgeler ve yatırım teşvikleri de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra, Sırbistan'ın coğrafi konumu da birçok yatırımcının tercih sebebi oluyor. Ülke, Avrupa ile Asya arasında önemli bir geçiş noktasında yer alıyor ve bu nedenle birçok ticari fırsat sunuyor.

Türk Lirasındaki Değer Kaybını Fırsata Çevirenler

Son dönemde yaşanan Türk lirasındaki değer kaybı, birçok yatırımcının Sırbistan gibi yakın ülkelere yönelmesine neden oldu. Sadık Şimşek'in aktardığı bilgiye göre; Türk iş insanları, Sırbistan'da iş kurarak elde ettikleri gelirlerle Türkiye'de yatırım yapıyorlar. Bu sayede, hem Türkiye'deki ekonomik zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorlar hem de farklı pazarlarda yer edinme fırsatını değerlendiriyorlar.

Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda yer almakta olup 1,2 milyonluk merkez nüfusu ve 1,65 milyondan fazla metropolitan nüfusuyla Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olan kentin adı Beyaz Şehir anlamına gelmektedir.