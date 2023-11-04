Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım

Yanan dibi olan tencereyi kurtarmak için öncelikle tencereyi ocaktan almalısınız. Ardından tencerenin içindeki yanan yiyecekleri dikkatlice boşaltabilirsiniz. Tencereyi soğuk suyla doldurarak yanık kalıntıları temizleyebilirsiniz. Eğer tencerenin altı çok yanmışsa, bir miktar karbonat ve su karışımı ile ovabilirsiniz. Böylece tencereniz tekrar kullanılabilir hale gelecektir.

Ulusalpost.com'da yer alan bir içerikte ise; Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım paylaşıldı. İşte o bilgiler

1. Dibi tutmuş çelik tencereyi temizlemeye başlamadan önce, tencerenin soğumasını bekleyin. Çünkü sıcak tencereyi temizlemeye çalışmak, hem tencereye hem de size zarar verebilir.

2. Soğuyan tencereye ılık su ve biraz sirke ekleyin. Su ve sirke karışımı, tenceredeki yemeğin kalıntılarını yumuşatır ve temizleme işlemini daha da kolaylaştırır.

3. Tencereyi su ve sirke karışımı içinde 30-60 dakika boyunca ıslatın. Bu süreçte, kalıntılar yumuşayacak ve temizleme işlemi çok daha hızlı olacaktır.

4.Tencerenin içine bir miktar karbonat ekleyin ve bir spatula yardımıyla tencerenin dibindeki kalıntıları ovalayın. Karbonat, tencerenin yüzeyini çizmeden kalıntıları çıkarmaya yardımcı olacaktır.

5. Tencereyi ılık suyla durulayın ve kalıntıların tamamen çıktığından emin olun.

6.: Tencereyi sıradan bir şekilde sabunla yıkayın ve iyice durulayın.

7. Tencereyi temiz bir bezle veya havluyla kurulayın ve kullanıma hazır hale getirin.

Bu temizlik sırları sayesinde, dibi tutmuş çelik tencereyi kolayca temizleyebilirsiniz.