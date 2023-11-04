TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 6 Kasım Pazartesi günü 61. bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak final (61. Bölüm) neler olacak: Mısır’a doğru yol alan Sultan Alparslan, Kayzer Diyojen’in görülmemiş bir orduyla Ahlat’a doğru harekete geçtiğini haber alır. Haberi getiren ise Diyojen ve Iraz’ın diri diri mezara gömdüğü Serdar Alp’tir. Serdar Alp oradan nasıl kurtulduğunu da anlatır. Sultan Alparslan seçimini yapar ve yönünü Mısır’dan Anadolu’ya çevirir.

Dizidoktoru.com sitesinin derlemesine göre; Düşman ordusu, Selçuklu ordusundan katbekat fazladır ve bunun fark edilmemesi için Alparslan bambaşka bir plan yapmalıdır. Roma ordusunun farklı yönlere dağılan kollarıyla yaşanan bir çarpışmada General Brachamios Selçuklulara esir düşer. Ve Alparslan Diyojen’e gitmesini istediği yanlış istihbarat zincirini başlatır. Diyojen gelen haberlerin doğruluğundan emin vaziyette yol alırken onu bekleyen kıyametin farkına varamayacaktır. Alparslan’ın kurduğu tertip eksiksizce işler ve nihayet iki ordu Malazgirt’te karşı karşıya gelir. Sultan Alparslan ve ardında her biri bir aslan kesilen binlerce er, Malazgirt’i Roma’ya mezar eder. Sultan Alparslan’ın bu zaferi Türkler için bir dönüm noktası olur: Artık Anadolu yerinden göğüne kadar Türk’ün yurdudur.

Heyecan ve aksiyon dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 6 Kasım Pazartesi TRT 1’de...