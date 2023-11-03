Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün

Kuzey Makedonya son dönemde akın akın Türkiye'den göç almaya başladı. Ülkeye peki nasıl yerleşiliyor?

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Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün

Kuzey Makedonya son dönemde akın akın Türkiye'den göç almaya başladı. Üsküp Haber'den Sadık Şimşek'in verdiği bilgiye göre; Üsküp, Türk cennetine döndü.

Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün - Resim : 1

1 AYDA ÜLKEYE YERLEŞMEK MÜMKÜN

Vergi avantajları nedeniyle birçok yatırımcı Kuzey Makedonya'ya yerleşiyor. Ülkede şirket kuruluşunun ardından oturum izni başvurusu yapılıyor ve ortalama 1 ay gibi bir sürede oturma izni çıkıyor.

AB YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR

1000'den fazla Türk şirketinin yer aldığı Kuzey Makedonya üstelik AB yolunda hızla ilerliyor

KUZEY MAKEDONYA HAKKINDA BİLGİLER

Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır

TÜRKİYE'DEN KUZEY MAKEDONYA'YA SEYAHAT İÇİN VİZE ALMAK GEREKİYOR MU?

Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün - Resim : 2

Kuzey Makedonya için Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Öğrenim ve çalışma amaçlı gelecek kişiler vizeye tabiidir

KUZEY MAKEDONYA'DA NE KADAR TÜRK YAŞIYOR?

Üsküp'te bir yetkili; 2021 Nüfus Sayımı verilerine göre Kuzey Makedonya'da 1 milyon 836 bin 713 kişinin yaşadığını kaydederek, bunun 1 milyon 73 bin 299'unun Makedon, 446 bin 245'inin Arnavut, 70 bin 961'inin Türk (yüzde 3,86), 46 bin 433'ünün Roman, 23 bin 847'sinin Sırp, 16 bin 42'sinin Boşnak, 8 bin 714'ünün Ulah, 3 bin 504'ünün ise Bulgar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

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