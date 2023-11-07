Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı...

Kapalı çarşı esnafından bile göç edenler var. Akın akın valizini alan Karadağ'a yerleşiyor. Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın ardından çok sayıda Türk iş insanı Karadağ'a yerleşmeye başladı

Son Güncelleme:
Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı...

Son dönemde akın akın Türk iş insanları çevre ülkelere göç ediyorlar. Balkan ülkeleri ise en çok göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri olan Sadık Şimşek, son yazısında Karadağ'a göç eden Türk iş insanlarına dikkat çekti ve yazısında şunları yazdı;

Son yıllarda Türk göçmenlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında Karadağ da yer alıyor. Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın ardından en çok göç alan ülkeler arasında yer alan Karadağ, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle vizesiz komşu ülkeler arasında öne çıkıyor.

Budva ve Kotor kentlerinde adım başı Türk iş insanlarına rastlamak mümkün. Hatta Kapalı Çarşı esnafından bile bu ülkeye göç edenler var. Peki, neden Karadağ?

Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir. Denizi de tatilciler için eşsiz deneyimler sunuyor.

Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı... - Resim : 1

Karadağ'a gitmek için yaklaşık 1 saat 20 dakika süren İstanbul – Podgorica uçuşunu tercih etmeniz gerekiyor. Bu yurt dışı ziyaretiniz için vize almanıza gerek yok. Pasaport, yurt dışı seyahat pulu ve uçak bileti yeterli olacak.

Para birimi olarak Euro kullanmasına rağmen Karadağ'ın herhangi bir Avrupa ülkesinden oldukça ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hem tatilin hem de iş yapmanın keyfini çıkarmak isteyen Türk göçmenler için ideal bir seçenek.

Karadağ'ın turistik yerleri arasında Budva, Kotor, Ulcinj ve Podgorica gibi şehirler bulunuyor. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve deniziyle dikkat çeken bu şehirler, Türk göçmenlerin de ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Karadağ, Türk göçmenlerin yeni adresi haline gelmiş durumda. Hem tatil hem de iş amaçlı ziyaretler için oldukça uygun olan bu ülke, denizi ve doğal güzellikleriyle de göz dolduruyor. Tatil planları yaparken, Karadağ'ı da listenize eklemeyi unutmayın!

Son Güncelleme:
Canan Karatay onaylı çorba! Kelle paça çorbasının yerine de geçiyor Canan Karatay onaylı çorba! Kelle paça çorbasının yerine de geçiyor
İbrahim Tatlıses ATV'yi kızdıracak! FOX TV paylaşımıyla büyük ses getirdi İbrahim Tatlıses ATV'yi kızdıracak! FOX TV paylaşımıyla büyük ses getirdi
Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı
Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı... Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı...
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak! 73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak!
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler