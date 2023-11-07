Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı...

Son dönemde akın akın Türk iş insanları çevre ülkelere göç ediyorlar. Balkan ülkeleri ise en çok göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri olan Sadık Şimşek, son yazısında Karadağ'a göç eden Türk iş insanlarına dikkat çekti ve yazısında şunları yazdı;

Son yıllarda Türk göçmenlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında Karadağ da yer alıyor. Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın ardından en çok göç alan ülkeler arasında yer alan Karadağ, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle vizesiz komşu ülkeler arasında öne çıkıyor.

Budva ve Kotor kentlerinde adım başı Türk iş insanlarına rastlamak mümkün. Hatta Kapalı Çarşı esnafından bile bu ülkeye göç edenler var. Peki, neden Karadağ?

Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir. Denizi de tatilciler için eşsiz deneyimler sunuyor.

Karadağ'a gitmek için yaklaşık 1 saat 20 dakika süren İstanbul – Podgorica uçuşunu tercih etmeniz gerekiyor. Bu yurt dışı ziyaretiniz için vize almanıza gerek yok. Pasaport, yurt dışı seyahat pulu ve uçak bileti yeterli olacak.

Para birimi olarak Euro kullanmasına rağmen Karadağ'ın herhangi bir Avrupa ülkesinden oldukça ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hem tatilin hem de iş yapmanın keyfini çıkarmak isteyen Türk göçmenler için ideal bir seçenek.

Karadağ'ın turistik yerleri arasında Budva, Kotor, Ulcinj ve Podgorica gibi şehirler bulunuyor. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve deniziyle dikkat çeken bu şehirler, Türk göçmenlerin de ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Karadağ, Türk göçmenlerin yeni adresi haline gelmiş durumda. Hem tatil hem de iş amaçlı ziyaretler için oldukça uygun olan bu ülke, denizi ve doğal güzellikleriyle de göz dolduruyor. Tatil planları yaparken, Karadağ'ı da listenize eklemeyi unutmayın!