Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı

Turşu bidonuna neden nohut ekleniyor? Nohut eklenmezse ne olur? Turşu hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı

Turşu yaparken mutlaka turşu bidonuna nohut eklemek gerekiyor. Nohut eklenmezse turşu hızlıca bozuluyor ve tüm besin değeri yok oluyor. Turşu hazırlarken işte bilmeniz gereken tarif:

Nefisyemektarifleri.com sitesinde tam ölçülü karışık turşu tarifinin detayları paylaşıldı! İşte işinize yarayacak o tarif

Karışık Turşunun Yapılışı İçin Malzemeler


2 kilo kornişon salatalık
2 kilo havuç
1 kilo biber
15-20 diş sarımsak
2 adet limon

Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı - Resim : 1
Suyu için ;

1 çay bardağı limon tuzu
1 su bardağı kaya tuzu
4 litre su
3 su bardağı elma sirkesi
Maydanoz, dereotu, nane
10 tane kadarda nohut

Karışık Turşunun Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri güzelce yıkadıktan sonra 5 litrelik kavanoz yada bidona düzgün bir şekilde malzemeleri sıra sıra üzerlerine delik açarak bırakınız. Aralarına halka halka dilimlenmiş limonları koyun. Bütün malzemeleri yerleştirdikten sonra nohut tanelerini de atıp sallayarak yerleşmesini sağlayın. Suyunu ilave edin. Turşunun üzerini örtmek için maydanoz, nane ve dereotunu güzelce örtün. Kavanozun ağzını tam kapatmadan ertesi güne kadar bekletin. Asidi çıksın, ondan sonra kavanozunuzu tamamen kapatın. 30 gün hiç açmadan bekletin. Yaklaşık 30 günde olmuş olacaktır. Afiyet olsun.

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