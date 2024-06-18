Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!

Bayramdan hemen sonra Meclis’e sunulacak vergi paketine, engelli ailelere ‘vergi mirası’ yükleyecek bir maddenin eklenmesi bekleniyor. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf araç satın alan aile, engelli yakınının vefatı halinde kendisine kalan aracın ÖTV’sini tümden ödemek zorunda kalacak. Böylelikle hayatını kaybeden engelliler, geride kalan ailelerine vergi mirası bırakacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Düzenlemeyi eleştiren Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, “Ömürleri çileyle geçen engelli aileler devletten destek beklerken tam aksine yeni yükler getirilmesi çok ağır oldu. Aynı zamanda yoksullukla mücadele eden milyonlarca aile şimdi de ÖTV mirasını ödemek için borçlanacak, elindekini avucundakini satıp vergiye yatıracak” dedi.

"AİLELER CEZALANDIRILACAK"

Aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekilliğini yapan, iki engelli oğluyla adeta yaşam mücadelesi veren Aynur Dankaz, düzenlemeye yönelik eleştirilerini şöyle ifade etti:

“Engelli aileleri hayatları boyunca hem maddi hem manevi olarak ağır bir yükün altına giriyor. Hayatı biraz olsun kolaylaştırmak için araç zaruri ihtiyaç. Borç harç aldığımız araç için şimdi engellimizi kaybedince vergi ödemek zorunda kalacağız. Bu verginin engelli ailelerini cezalandırmaktan başka bir anlamı yok. Devlet nefes almayalım diye mi uğraşıyor? Çoğu yoksul olan engelli aileleri o vergiyi ödeyebilmek için ya aracını satacak ya da yeniden borçlanacak."

Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, araçların engellilerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmakta büyük önem taşıdığını, birçok aile için aynı zamanda rehabilite sağladığını da söyledi ve “Benim zihinsel engelli çocuklarım gece yarısı birden bağırmaya başlıyor. Susturabilmek için gece yarısı arabayla gezintiye çıkarıp sakinleştiriyorum” dedi.

Dankaz, engellilerin devletten yüklerini artıracak uygulamalar değil, kısıtlama ve yüklerin kaldırılmasını beklediğini söyledi.

DEVLET ENGEL ÇIKARIYOR

Engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı sürekli olarak budanıyor. Önce 1.600 cc’yi geçemez denilerek motor silindir hacmiyle sınırlandırılan araç hakkına daha sonra limit sınırlaması getirildi. Bu sınırla ÖTV ve KDV dahil satış fiyatı 1 milyon 591 lirayı aşan araçları engellilerin alması yasaklandı. Ayrıca kullanıcı sayısı 3 kişiyle sınırlandırılan araçların engellinin ikamet ettiği il dışında sürekli kullanımına da yasak getirildi. Şimdi de engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu ve 5 yılda bir araç alma hakkının 10 yıla çıkarılması gibi yeni zorluklar getirilmek isteniyor.