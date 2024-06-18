Liste açıklandı: Bu okullardan mezun olanlar zengin oluyor
ABD'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, Haziran 2024 itibariyle mezun ağında en çok milyarder bulunan üniversitelerin bir listesini yayımladı.
Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e pek çok milyarderi mezun eden üniversiteler belli oldu. Forbes dergisi, en çok milyarder mezunu olan üniversitelerin listesini yayımladı. 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, milyarderlerin büyük çoğunluğunun Ivy League mezunu olduğu görüldü.
700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, listedeki 12 üniversitenin mezunu olan milyarderlerin toplam serveti 1,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.
İşte o okullar:
12) California Üniversitesi
11) Michigan Üniversitesi
10) Columbia Üniversitesi
9) Darthmouth Koleji
8) Massachussets Teknoloji Enstitüsü (MIT)
7) Princeton Üniversitesi
6) Güney California Üniversitesi
5) Cornell Üniversitesi
4) Yale Üniversitesi
3) Harvard Üniversitesi
2) Standford Üniversitesi
1) Pensilvanya Üniversitesi