Emekli maaş zammında masadaki rakam ortaya çıktı

Emeklinin gözü kulağı, temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 22,72 oranında maaş zammı kesinleşmişti. Son veriler doğrultusunda emekli maaşlarının ne kadar olacağı belli olacak.

19 bin TL’ye dayanan açlık sınırı ve yüksek enflasyon nedeniyle hayat pahalılığını en derinden hisseden emekliler, 10 bin TL ile geçinmekte zorlanıyor. Emekliler, ekstra maaş zammı talebini hükümete iletmiş olsa da bekledikleri yanıtı alamadı.

İktidar cephesinden, temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı zammı açıklandı. Emeklilere sadece bir nebze rahatlama sağlayacak bu zam için rakamlar netleşmeye başladı.

Beş aylık enflasyon farkı toplamda yüzde 22,72 olarak belirlendi. Bir aylık verinin de eklenmesiyle birlikte, altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

Merkez Bankası’nın piyasa anketine göre maaşlara yüzde 25-26 arasında zam yapılması bekleniyor. Uzmanlar ise bu konuda görüşlerini paylaşıyor.

"YÜZDE 25 ZAM GELEBİLİR"

Gazeteci Ekrem Açıkel, canlı yayında emekli maaşları için edindiği kulis bilgisini aktardı. Açıkel, kulis bilgilerine dayanarak yüzde 25 zam gelebileceğini belirtti ve "Öpüp başımıza koyalım" şeklinde yanıt verdi. Açıkel, ayrıca kök maaş sorununa da dikkat çekti.

Açıkel, “Kök maaş sorunu hâlâ çözülmedi. İsterse yüzde 25 zam gelsin, kök maaşınız 7 bin TL, 7 bin 500 TL veya 8 bin TL olduğunda yeniden en düşük emekli maaşını almaya devam edeceksiniz. Kök maaşlar için en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye tamamlanması bekleniyor. Türkiye bu durumu yakından takip ediyor ve biz de sizin adınıza izlemeye devam edeceğiz” dedi.