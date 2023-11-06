İbrahim Tatlıses ATV'yi kızdıracak! FOX TV paylaşımıyla büyük ses getirdi

İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken mesaj! İbrahim Tatlıses'ten "Kirli Sepeti"ne övgü: Oynamıyor, resmen yaşıyorlar



Yakın zamanda "Ömer" ve "Yargı" dizileriyle ilgili de övgü dolu paylaşımlar yapan İbrahim Tatlıses, şimdi de "Kirli Sepeti"ni övdü.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Kirli Sepeti” dizisi pazar akşamları seyirci karşısına çıkıyor. MedYapım imzalı dizinin tutkunları arasına İbrahim Tatlıses de katıldı. Yakın zamanda Star TV’nin “Ömer” ve Kanal D‘nin “Yargı” dizileriyle ilgili de övgü dolu paylaşımlar yapan usta sanatçı “Kirli Sepeti”ni başta isminden dolayı izlemediğini ancak izlemeye başladıktan sonra da kopamadığını belirterek şu tweet’i attı:

“Kirli Sepeti’ndeki tüm oyuncuları tebrik ediyorum. İsminden dolayı izlemiyordum, ‘Hele bi bakayım’ dedim. Bakmaz olaydım, hiç bir bölümünü kaçırmıyorum… Oynamıyorlar resmen yaşıyorlar, herkesi tebrik ediyor ve alkışlıyorum…”