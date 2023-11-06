Canan Karatay onaylı çorba! Kelle paça çorbasının yerine de geçiyor

CANAN KARATAY'ın mutlaka için dediği çorba. Sözcü'de yer alan bilgilere göre; Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta 'Andırın doktoru' diye bilinen meşhur 'tirşik çorbası'nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirterek, "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız" dedi.

TİRŞİK ÇORBASIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Tirşik çorbası, genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü bir çorba türüdür. Temel malzemeleri arasında nohut, buğday, nohut unu ve et bulunur.





Tirşik çorbası yapımında genellikle nohut, pirinç, soğan, sarımsak, domates, biber, tuz, karabiber ve kırmızı biber gibi malzemeler kullanılır. Ancak yöresel tariflere göre malzemeler ve yapım şekilleri değişebilir.



BESİN DEĞERİ DE OLDUKÇA FAZLA

Kalori: Bir porsiyon tirşik çorbası yaklaşık olarak 150-200 kalori içerir

Protein: İçerdiği mercimek ve diğer malzemeler sayesinde, bir porsiyon tirşik çorbası yaklaşık olarak 10-15 gram protein sağlar

Karbonhidrat: Bir porsiyon tirşik çorbası, içerdiği malzemelere bağlı olarak 20-30 gram karbonhidrat içerir.

Yağ: Genellikle yağ oranı düşük olan bir çorba olduğu için, bir porsiyon tirşik çorbası yaklaşık olarak 2-5 gram yağ içermektedir.

Lif: İçerdiği sebzeler ve mercimek sayesinde, bir porsiyon tirşik çorbası yaklaşık olarak 5-8 gram lif sağlamaktadır.

TİRŞİK ÇORBASININ TARİFİ

Malzemeler



-1 demet tirşik otu

-1 su bardağı yarma buğday

-2 su bardağı yoğurt

-1 kase nohut

-Un (En az 1/2 su bardağı)

-Sıcak su (Çorbanın kıvamını ayarlamak için)

TİRŞİK ÇORBASININ HAZIRLANIŞI

Yapılışı:



1. Tırşik otlarını güzelce yıkayın ve kurulayın. Daha sonra eldiven takarak ince ince doğrayın.

2. Geniş bir tencereye nohutları, buğdayı ve Maraş tarhanasını ekleyin.

3. Bu malzemelerin üzerine tırşik otlarını ilave edin.

4. Ayrı bir kapta yoğurdu su ile karıştırarak koyu bir ayran elde edin. Hazırladığınız ayranı tenceredeki malzemelerin üzerine dökün.

5. Tencereye su ilave ederek tüm malzemeleri kaplayacak kadar su ekleyin.

6. Tencerenin üzerine un serpin ve karışımın üzerini tamamen kapatacak şekilde un tabakası oluşturun.

7. Tencereyi bezlerle örtüp ılık bir yerde 1 gece bekletin.

8. Ertesi gün tencereyi ocağa alarak orta ateşte karıştırarak pişirin.

9. Çorba yaklaşık 3-4 saat pişirilerek suyu buharlaştırılmalıdır.

10. Tırşik otları yumuşayıp, çorba ekşili bir tada ulaştığında pişirme işlemi tamamlanmış demektir.

Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Tırşik çorbası, yöresel bir lezzet olmasına rağmen oldukça besleyici bir çorba çeşididir. Hem buğday hem de nohut içerdiği için protein ve lif açısından oldukça zengindir. Ayrıca yoğurt içermesi nedeniyle probiyotik açısından da oldukça faydalıdır.

Tırşik çorbası yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, un tabakasını karıştırmamaktır. Un tabakası, mayalanma ve ekşime sürecinin hızlandırılması için oluşturulmuştur. Ayrıca un tabakasının kalın olması da çorbanın daha lezzetli olmasını sağlar.