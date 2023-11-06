Seyirciler gelen final haberiyle yıkıldı! TRT’den bir final kararı daha geldi

Son dönemde TRT1 ekranlarında yayımlanan dizilerden peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. TRT1'de yayımlanan bir dizi daha final yapacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kaliteli içerikleri seyirciyle buluşturmaya devam eden TRT cephesinden bir final haberi daha geldi.

TRT geçen yaz “Hayatımın Neşesi”, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Benim Güzel Ailem” dizilerini seyirciyle buluşturmuştu. Geçen haftalarda ilk final haberi gelmiş ve “Hayatımın Neşesi”nin 7 Kasım’da ekrana gelecek bölümle final yapacağı açıklanmıştı. Şimdi kanal cephesinden bir final haberi daha geldi ve “Benim Güzel Ailem” için de final haberi geldi. Levent Türkan’ın yönettiği, Baykut Badem’in yazdığı dizi 22. Bölümde ekrana veda edecek. Çarşamba günleri seyirciyle buluşan dizide Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Benim Güzel Ailem, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, senaryosunu Baykut Badem'in kaleme aldığı aile ve romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Güney Kore dizisi olan Once Again'den uyarlanmıştır