NOW sunucusu Gülbin Tosun'dan Yeniden Refah'a 'Bahçeli' tepkisi

MHP heyetinin Yeniden Refah Partisi'ni ziyareti sırasında yaşanan ilginç bir diyalog, sosyal medyada gündem olurken NOW sunucusu Gülbin Tosun o diyaloglara sert tepki gösterdi.

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NOW sunucusu Gülbin Tosun'dan Yeniden Refah'a 'Bahçeli' tepkisi

MHP heyetinin Yeniden Refah Partisi'ni ziyareti sırasında yaşanan ilginç bir diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evlenmemesi hakkındaki ''Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar.'' yorumlarına NOW Haber sunucusu Gülbin Tosun'dan sert tepki geldi.

'İNSANLARIN ÖZEL HAYATI SİZE Mİ KALDI?'

Tosun, bayramlaşma görüşmelerinde yaşanan "sahte gülümsemeler, dokundurmalar ve bıyık altı gülüşler"e dikkat çekerek, Doğan Aydal'ın Devlet Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Tosun, "Yahu insanların özel hayatı size mi kaldı Doğan Bey?" ifadelerini kullandı.

'ORASI KAHVEHANE DEĞİL'

Ayrıca Tosun, Aydal'ın "Kadının çökerteni de var" şeklindeki yorumuna da tepki göstererek, "Orası kahvehane değil. Sohbetin bir seviyesi olur" dedi.

Tosun, Aydal'ın "espri yaptım" açıklamasına da güvenmediğini belirtti.

Tosun, siyasi figürlerin özel hayatlarına yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ziyarete dair haberi sunan Tosun, şu ifadeleri kullandı:

“Ne garip şu bayramlaşmalar. Sahte suratlar, sahte gülümsemeler, dokundurmalar, bıyık altı gülüşler, ‘Ahanda nasıl cevap verdim’ vesaire… Hep komik gelir bana. Ama bu defa çok farklı. Doğan Aydal’ın ifadelerine bakın. Yahu insanların özel hayatı size mi kaldı Doğan Bey? Bitmedi. Bir de diyor ki ‘Kadının çökerteni de var.’ Bak bak… Orası kahvehane değil. Sohbetin bir seviyesi olur. ‘Espri yaptım’ da diyor ama biliyoruz ki bilinçaltı böyle çalışıyor. Kadına bakışları aslında bu işte.”

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