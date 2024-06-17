DSP lideri Önder Aksakal'dan çarpıcı '2002' çıkışı: 'Tekrarını izliyoruz'

İzmir'de partilileriyle bayramlaşmak için bir araya gelen Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sanki 2002 yılında yaşananların bir tekrarını izliyormuşuz gibi manzarayla karşı karşıyayız" dedi.

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DSP lideri Önder Aksakal'dan çarpıcı '2002' çıkışı: 'Tekrarını izliyoruz'

Siyasilerin bayramlaşma mesaisi sürüyor. İsmet Paşa Mahallesi'ndeki parti binasında İl Başkanı Bedri Ateş tarafından karşılanan DSP lideri Aksakal, burada kendisiyle bayramlaşmaya gelen partililerle bayramlaştı.

ESLİ BAYRAMLARI HATIRLATTI

Gazetecilere açıklamada bulunan Aksakal, eski bayramların güzelliğini aradıklarını söyledi.

Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişi, geleneği olan kadim bir devlet olduğunu, bölgesinde terör yapılanmalarının devletleşmesine izin vermeyeceğini aktaran Aksakal, Gazze'de yaşananların da Türkiye'nin bu dönemde güçlü olmasının önemine işaret ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de siyasette yeni bir dönemin başladığını belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Bunun adına siyasette yumuşama deniyor ama bu yumuşamanın hangi amaçlarla yapılmaya çalışıldığı noktasında büyük bir belirsizlik var. Sanki 2002 yılında yaşananların bir tekrarını izliyormuşuz gibi manzarayla karşı karşıyayız. Umarım tüm siyaset kurumları, siyasi partiler, dışarıya karşı, o küresel emperyalist sisteme karşı kol kola girerek bir güç görüntüsü verebilirler. O zaman belki önümüzdeki süreci daha rahat, daha güvenli geçiririz."

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