Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor

Türkiye tarım alanında önemli bir potansiyele sahip ve bu alanda üretim yapanlar ciddi bir servet elde edebiliyor. Özellikle safran gibi değerli bitkilerin yetiştiriciliği, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Hasat sonrası elde edilen ürünlerin değeri oldukça yüksek olabiliyor. Örneğin safranın kilosu 600 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. Bu durum, tarım sektöründe çalışanların emeklerinin karşılığını oldukça yüksek rakamlarla alabildiğini gösteriyor. Son dönemde Türkiye'de safran yetiştirenlerin sayısı da giderek artıyor.

EKEN ZENGİN OLUYOR

Dünyanın en değerli baharatlarından olan ve değeri nedeniyle gram ile satılan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya ulaştı. Bir avuç içerisine sığan 4 gram safran ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi

SAFRAN'IN FAYDALARI NELERDİR?

Safran, yüzyıllardır tıbbi ve kozmetik alanlarda kullanılan bir bitki olup, birçok faydası bulunmaktadır. Safranın faydaları arasında antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri koruması, sindirim sistemini düzenlemesi, depresyon ve anksiyeteyi azaltması, göz sağlığını desteklemesi ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olması gibi etkiler bulunmaktadır. Ayrıca safranın cilt üzerinde de olumlu etkileri vardır, antioksidan içeriği sayesinde cildi besler ve gençleştirir. Tüm bu faydalarıyla safran, sağlık ve güzellik alanında önemli bir bitki olarak kabul edilmektedir.