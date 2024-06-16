Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 29 yıllık Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mali sıkıntılar sonucu konkordato talebinde bulunduğunu açıkladı.

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Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi

Kayseri'nin Köklü Şirketi Çetin Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konkordato Talebinde Bulundu.

Türkiye ekonomisi, son dönemde birçok şirketin iflas haberleri ile sarsılırken, bu sefer de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 29 yıllık Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden üzücü bir haber geldi. Şirket, mali sıkıntılar sonucu konkordato talebinde bulunduğunu açıkladı.

Çetin Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., uzun yıllardır sektördeki deneyimi ve kaliteli ürünleriyle tanınan köklü bir şirket olarak biliniyor.

Kayseri Anadolu'nun aktardığı habere göre; 1995 yılında kurulan olan Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konkordato talebinde bulunuldu. Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı talebi kabul etti.

Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi - Resim : 1
Davacı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 11 Haziran 2024 tarih ve saat 16:40'den itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.

Süreç içerisinde Çetin Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 3 konkordato komiseri atandı.

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