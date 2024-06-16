Hasat sonrası 1 kilosu 1500 TL ediyor! Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu ektiler

Artan talep ve azalan arz nedeniyle, 1 kilo salep 1500 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bu durum, gerginlikleri tedirgin ederken, aynı zamanda salep parçalarını da sevindiriyor.

Son yıllarda Trabzon'da fındık ve çaya alternatif bir ürün olarak üretimi hızla artan salep, bölgedeki çiftçiler için yeni bir umut ışığı yakıyor. Sahil kesiminden yüksek rakımlara kadar geniş bir yelpazede yetiştirilebilen salep, kilosu 1.500 TL'ye kadar alıcı buluyor.

SALEP KULLANIM ALANLARI

1. Gıda Endüstrisi: Salep, özellikle Türk mutfağında sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Dondurmalarda, Tatlılarda, içeceklerde ve dondurmalarda lezzet katmaktadır.

2. Sağlık ve Beslenme: Salep, sindirim sisteminin genel özellikleriyle bilinir. Aynı zamanda enerji verici özelliğiyle de dikkat çeker. Özellikle soğuk havaların içilen sıcak salep, dağıtıcı enerji ve sıcaklık sağlar.

3. Kozmetik: Salep, cilt bakımı, nemlendiricide nemlendirici ve kesici özelliklerle kullanılır. Ciltteki kurulum ve tahrişi gidermeye yardımcı olur.

4. İlaç Endüstrisi: Salebin bazılarının kullandığı yöntemlerin araştırılmasıyla ortaya konmuştur. Özellikle kablolu ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda kullanım üzerine çalışmalara devam edilmektedir.

"BİR METREKARE YERE DİKİYORSUN 3-4 BİN TL KAZANIYORSUN"

Gürcistan'dan başlayan salep hikayesinin Trabzon'a kadar uzandığını aktaran Trabzon'da salep yatırımı yapan İlyas Altun, “Salep ekme işi Gürcistan'a dayanabildi. Orada önümüze geldik. Orada her şey serbestti. İlk önce dağlardan sökerek yapmaya başladık. Ufak olarak üretime başlarken hikayemiz başladı” ifadelerinde bulundu.

“Biz önce buna ağırlık veriyoruz. Toprak ağırsa yumuşatmaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesin bunu 10 kilogramda olsa bunu başlatmaları ve üretmelerini istiyoruz. Toprakta yaşayan ve kendini üreten bir ürün. Bizim bölgemiz bunu çok uygun. Trabzon'da 45 üreticimiz ile bunu bütün sistemleri deniyoruz. Şu anda sahil kesimlerimizde bile salep üretimi var. Salebe sadece bir çiçek olarak okuyorlar. Ama altında kökünde altın bulunmaktadır. Bugün bin 500 lira. Bir metrekare yere dikiyorsun 3-4 bin lira para alıyorsun. 100 metrekare bir bahçeniz olsa 20 dönüm fındıklığa bedel. 1 kişi çok rahat yapabilir. Bu kadar kazançlı bir iş.”