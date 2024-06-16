Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile

Dilber karakteriyle kasıp kavuran Hazar Ergüçlü'nün önlemez yükselişi sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü’nün yeni filmi "Mutter”ın (Anne) çekimleri Zonguldak Ereğli’de başladı.

SETE KOŞTU

“İnci Taneleri” dizisindeki Dilber karakteri ile yılın en çok konuşulan isimlerinden olan Hazar Ergüçlü, yaz tatili yerine yine sete koştu. Geçen hafta Sadri Alışık Ödülleri’nde oyunculuğu, Elle Style Awards‘ta stiliyle ödüllendirilen oyuncu, İspanya’da kısa bir tatil yaptıktan sonra ödüllü yönetmen Alphan Eşeli’nin yeni filmi “Mutter”in (Anne) başrolünde yer alıyor. Fantastik, gerilim ve dram türlerini harmanlayan “Mutter”, bir annelik hikâyesini anlatıyor ve filmin konusu yapımcılar tarafından gizli tutuluyor.

FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çekimleri Karadeniz’de gerçekleştirilen filmde, Hazar Ergüçlü‘ye Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun gibi başarılı isimler de eşlik ediyor. Filmin yapımını Atlantik Film ve Istanbul’74 ortak üstleniyor.

Çekimleri Karadeniz’de gerçekleştirilen filmde, Hazar Ergüçlü‘ye Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun gibi başarılı isimler de eşlik ediyor. Filmin yapımını Atlantik Film ve Istanbul’74 ortak üstleniyor. Yapımcılığını Ömer Atay‘ın üstlendiği filmin konsept tasarımları ise daha önce “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi filmlerde çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı. Bol ödüllü yönetmen “Eve Dönüş: Sarıkamış 1915” filmi ile 2013 Montreal Uluslararası Film Festivali’nde Fipresci ve Golden Zenith Ödülleri’ne layık görülen yönetmen Alphan Eşeli, ayrıca Hong Kong Asya Film Festivali’nde ‘Yeni Yetenek’ ödülünü kazandı ve 57. BFI Londra Film Festivali’nde Sutherland ödülüne de aday gösterildi.