Acun'un kanalı TV8 resmen duyurdu. Survivor'un yerine yayına başlıyor

TV8'te yeni dönem. Survivor final yaparken yerine iddialı program geri döndü. Masterchef’te kimler dikkat çekecek?

Dizidoktoru'nun aktardığı habere göre; Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı “MasterChef Türkiye”de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçecek.

Hayalleri ve hedefleri uğruna Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yarışmacı adayları MasterChef önlüğünü almak için ter dökecek!

Binlerce başvuru arasından seçilen adaylar mutfakta tüm hünerlerini ortaya koyup ana kadroya kalmak için yarışacak. Bakalım hangi yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanacak?



Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

“MasterChef Türkiye” yeni bölümleriyle bu akşam ve yarın akşam 20.00’de TV8'de.

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.