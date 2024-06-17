Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir

Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artmasıyla paralel olarak bilet fiyatlarına da yapılan zorunlu zamlar bir çok otobüs şirketini zor durumda bıraktı. Çok sayıda otobüs firması borçları nedeniyle zor durumda. Önde gelen otobüs devlerinden biri olan dev şirket iflasın eşiğine geldi

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Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir

ABD’deki en büyük özel otobüs şirketi Coach, iflasını açıkladı. Sanayi Gazetesi tarafından aktarılan habere göre; ABD merkezli otobüs devi iflasın eşiğine geldi.

OTOBÜS DEVİ VARLIKLARINI SATIŞA ÇIKARDI

ABD ve Kanada’da Megabus ve diğer banliyö otobüs hatlarının da işletmecisi olan Coach USA, iflas koruma başvurusunda bulunarak varlıklarını satmak ve borcunu azaltma hamlesi yapmak için çalışmalarını sıklaştırdı.

Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir - Resim : 1

RAKİP FİRMALAR BİLE ÇOK ŞAŞIRDI

Dev otobüs firmasının iflas başvurusu yapması sektörde bomba etkisi yaptı. Yolcular dahil rakip firmalar bile şirketin iflas başvurusu yaptığını öğrenince şok geçirdi.

Sürekli bu firmayla seyahat yaptığını söyleyen bir kadın "Pandemiden sonra otobüslerde doluluk oranı düşmüştü ama onun yerini dolduracak şirket yok. Umarın iflas etmezler ve bizleri taşımaya devam ederler" dedi.

Şirketin iflasında yüksek akaryakıt giderleri ve faizlerdeki rekor artışın etken olduğu ileri sürüldü. İflasın kabul edilmesinin ardından dev şirkette çalışan yüzlerce kişi işsizler ordusuna katılacak.

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