ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor

Her ne kadar çoğunluk ilk günü tercih ediyor olsa da, Kurban Bayramı'nda kurbanlık alışverişi 4 gün boyunca devam ediyor.

16 Haziran'da başlayan bayram nedeniyle cuma günü son kez mesai yapan bankalar, perşembe gününe kadar kapalı kalmaya devam edecek. Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle kurbanlık fiyatları minimum 15 bin lira seviyesine çıkarken, ödeme yapmak isteyen vatandaşlar para çekim limitleriyle karşı karşıya kaldı.



Birçok banka, günlük ATM para çekim limitini 10 bin lira seviyesinde tutarken, kurbanlık ticareti için ödeme yapmak ve 15 bin lira çekmek zorunda kalan vatandaşlar, geri kalan kısım için yüksek bir komisyon bedeli ödemeye razı gelmek zorunda kaldı.

BAYRAM SONRASI PARA ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞECEK

ATM'lerdeki nakit para talebini karşılamakta sıkıntı çeken bankalar, en büyük banknotun 200 lira olması nedeniyle fiziki para talebine tam olarak karşılık veremiyor. Bu duruma son vermek amacıyla birçok özel banka, son aylarda 10 ve 20 liralık para giriş ve çıkış slotlarını kapatırken, bu bölümleri de ATM'lerde 200 lira için ayırma kararı aldı. Ancak söz konusu değişiklik problemi tamamen ortadan kaldırmış değil.

Bayram sonrası birçok özel banka, 10 bin lira olarak belirlenen günlük para çekme limitini 20 bin liraya çıkarmaya hazırlanıyor. Halihazırda bu sınırı 7 bin 500 lira olarak belirleyen bankalar ise, aynı şekilde yüzde 100'lük artışla günlük para çekme limitini 15 bin liraya yükseltecek.