İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor...

Mantar yetiştiriciliği, ülkemizde hem tüketici hem de yatırımcılar için büyük ilgi çeken bir sektördür. Hem lezzeti hem de sağlık açısından faydalarıyla bilinen mantarlar, sofralarda özel bir yere sahiptir. Ülkemizdeki Akdeniz iklim koşulları, mantar yetiştiriciliği için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle, mantar yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilir ve karlı bir iş fırsatı sunar.

Mantar yetiştiriciliği için farklı türler tercih edilebilir. Kültür mantarı, istiridye mantarı ve trüf mantarı gibi türler, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen mantar çeşitleridir. Her bir türün yetiştirilme süreci ve gereksinimleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, mantar yetiştiriciliği yapacak olanların öncelikle tercih ettikleri mantar türü hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları önemlidir.

İşte tüm detaylarıyla mantar yetiştiriciliği!

mynet.com'un aktardığı bilgilere göre; Türkiye'de en büyük pazar payına sahip beyaz şapkalı kültür mantarı, üretimi konusunda en çok bilgi sahibi olunan türlerin başında gelir. Bu nedenle az risk ve yüksek pazar payı ile bu iş koluna yatırım yapmak isteyen işletmecilerin ilk tercihidir.

Kültür mantarı yetiştirme işine, misellerin kompost içerisine ekilmesi ile başlanır. Mantar miselleri bu kompostun içerisinde yetişir. Gelişim için sıcaklık 23-25 derece, nem ise %80-90 oranında olmalıdır. Bu şartların sağlanamaması veya bozulması durumunda beyaz şapkalı kültür mantarı gelişemez. Kasa sistemi, ranza sistemi veya plastik torba sistemleri ile kültür mantarı üretimi mümkündür.

Beyaz şapkalı kültür mantarının yatırım maliyetleri ve kar oranları büyük/küçük ölçekli işletmelere göre değişir. Ancak ortalama bir sonuç vermek gerekirse; 50.000 TL yatırım ile başladığınız beyaz şapkalı kültür mantarı üretiminin sermaye geri kazanımını bir yıl içerisinde alabilirsiniz. Bir sonraki yıl için kazancınız da ortalama 65.000 TL kadar olacaktır. Ancak bu rakamlar arazi koşulları, işçi sayısı, pazara yakın olma/olmama durumu, depolama şartlarına göre değişiklik gösterir.

Üretim arazisine sahip olmak kira masrafını yok edeceği için avantajlıdır. Bunun yanında, pazara yakın bir konumda olmak depolama sıkıntısını ortadan kaldırır ve ekstra yarar sağlar. İşçi sayısını minimumda tutmak veya işçiliği yatırımcının kendisinin yapması yine bir diğer avantajdır.

Mantar Yetiştiriciliğinde Devlet Teşviki Var mı?



Mantar yetiştiriciliğine başlayacaklara devlet tarafından verilen birçok teşvik vardır. Bu destekler aşağıdaki gibidir:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu tarafından mantar üreticilerine %25 ile %65 oranında hibe verilir. Hibe oranları esas yatırım giderleri üzerinden hesaplanır.

Tarım Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri veya çeşitli dernekler tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifika edinen girişimcilere KOSGEB tarafından 50.000 TL hibe verilir.

18 ile 40 yaş arasındaki girişimcilere Genç Çiftçi projesi kapsamında destek verilir. Ancak bu destekler sadece kültür mantarı yetiştiriciliği için geçerlidir. Destek için verilen tutar ise 30 bin TL'dir.