İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor...

Kültür mantarı yetiştirenlerin sayısı artıyor. Kültür mantarı yetiştirenlerin cebi ilk hasat sonrasında parayla doluyor

İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor...

Mantar yetiştiriciliği, ülkemizde hem tüketici hem de yatırımcılar için büyük ilgi çeken bir sektördür. Hem lezzeti hem de sağlık açısından faydalarıyla bilinen mantarlar, sofralarda özel bir yere sahiptir. Ülkemizdeki Akdeniz iklim koşulları, mantar yetiştiriciliği için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle, mantar yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilir ve karlı bir iş fırsatı sunar.

Mantar yetiştiriciliği için farklı türler tercih edilebilir. Kültür mantarı, istiridye mantarı ve trüf mantarı gibi türler, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen mantar çeşitleridir. Her bir türün yetiştirilme süreci ve gereksinimleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, mantar yetiştiriciliği yapacak olanların öncelikle tercih ettikleri mantar türü hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları önemlidir.

İşte tüm detaylarıyla mantar yetiştiriciliği!

mynet.com'un aktardığı bilgilere göre; Türkiye'de en büyük pazar payına sahip beyaz şapkalı kültür mantarı, üretimi konusunda en çok bilgi sahibi olunan türlerin başında gelir. Bu nedenle az risk ve yüksek pazar payı ile bu iş koluna yatırım yapmak isteyen işletmecilerin ilk tercihidir.

Kültür mantarı yetiştirme işine, misellerin kompost içerisine ekilmesi ile başlanır. Mantar miselleri bu kompostun içerisinde yetişir. Gelişim için sıcaklık 23-25 derece, nem ise %80-90 oranında olmalıdır. Bu şartların sağlanamaması veya bozulması durumunda beyaz şapkalı kültür mantarı gelişemez. Kasa sistemi, ranza sistemi veya plastik torba sistemleri ile kültür mantarı üretimi mümkündür.

İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor... - Resim : 1

Beyaz şapkalı kültür mantarının yatırım maliyetleri ve kar oranları büyük/küçük ölçekli işletmelere göre değişir. Ancak ortalama bir sonuç vermek gerekirse; 50.000 TL yatırım ile başladığınız beyaz şapkalı kültür mantarı üretiminin sermaye geri kazanımını bir yıl içerisinde alabilirsiniz. Bir sonraki yıl için kazancınız da ortalama 65.000 TL kadar olacaktır. Ancak bu rakamlar arazi koşulları, işçi sayısı, pazara yakın olma/olmama durumu, depolama şartlarına göre değişiklik gösterir.

Üretim arazisine sahip olmak kira masrafını yok edeceği için avantajlıdır. Bunun yanında, pazara yakın bir konumda olmak depolama sıkıntısını ortadan kaldırır ve ekstra yarar sağlar. İşçi sayısını minimumda tutmak veya işçiliği yatırımcının kendisinin yapması yine bir diğer avantajdır.

Mantar Yetiştiriciliğinde Devlet Teşviki Var mı?


Mantar yetiştiriciliğine başlayacaklara devlet tarafından verilen birçok teşvik vardır. Bu destekler aşağıdaki gibidir:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu tarafından mantar üreticilerine %25 ile %65 oranında hibe verilir. Hibe oranları esas yatırım giderleri üzerinden hesaplanır.
Tarım Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri veya çeşitli dernekler tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifika edinen girişimcilere KOSGEB tarafından 50.000 TL hibe verilir.
18 ile 40 yaş arasındaki girişimcilere Genç Çiftçi projesi kapsamında destek verilir. Ancak bu destekler sadece kültür mantarı yetiştiriciliği için geçerlidir. Destek için verilen tutar ise 30 bin TL'dir.

Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım
Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok
Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke
Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke
ÇOK OKUNANLAR
Eski eşi Melis İşiten'in programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu Eski eşinin programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu
Sürekli artıyor: İşte İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi
Kandilli Rasathanesi'nden 'İstanbul depremi' açıklaması Kandilli Rasathanesi'nden 'İstanbul depremi' açıklaması