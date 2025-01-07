Harry Potter ve Batman Filmlerinin Efsanesi Hayatını Kaybetti

Batman, Harry Potter, Truva gibi dünyaca ünlü filmlerin görüntü yönetmenliğini yapan Roger Pratt, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni net olarak bilinmeye ünlü yönetmenin ölümünü İngiliz Görüntü Yönetmenleri Derneği doğruladı.

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Harry Potter ve Batman Filmlerinin Efsanesi Hayatını Kaybetti

1999 yılında Oscar’a aday gösterilen, Pratt, Batman, Harry Potter, Truva ve Chocolat gibi unutulmaz projelere imza atan İngiliz görüntü yönetmeni Roger Pratt, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Sinematografiye damga vuran ünlü yönetmenin ölümü sinema dünyasını yasa boğarken, Pratt’ın ölüm sebebi ise henüz kesinleşmedi.

Harry Potter ve Batman Filmlerinin Efsanesi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HARRY POTTER SERİSİYLE İSMİNİ DÜNYALARA DUYURDU

40 yılı aşan kariyerinde sinema dünyasında iz bırakan birçok projeye imza atan Pratt, en çok Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Ateş Kadehi filmleriyle ün salmıştı.

Harry Potter ve Batman Filmlerinin Efsanesi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

OSCAR’A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Ünlü yönetmen, Ralph Fiennes ve Julianne Moore’un başrollerini paylaştığı 1999 yapımı The End of the Affair filmiyle En İyi Görüntü Yönetmenliği dalında Oscar’a aday gösterilmişti.

Harry Potter ve Batman Filmlerinin Efsanesi Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Dünyaca ünlü yönetmen Oscar dışında, başrollerini Juliette Binoche ve Johnny Depp’in paylaştığı Chocolat ve The End of the Affair filmleriyle de iki kez BAFTA adaylığı kazanmıştı.

Harry Potter ve Batman Filmlerinin Efsanesi Hayatını Kaybetti - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

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