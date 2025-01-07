Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı, Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor

Yasa dışı bahis soruşturmasına ismi karışan son fenomen Kerimcan Durmaz oldu. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı, Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor

Daha önce Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında bir ünlü daha gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı, Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor - Resim : 1

SAHNEDEYKEN BAHİS REKLAMI ALDI İDDİASI

İddiaya göre Kerimcan Durmaz’ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları yer aldı.

Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı, Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor - Resim : 2

TİKTOK FENOMENLERİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde son olarak İstanbul’da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia edilen fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin de gözaltına alınmıştı.

'Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı' İddiası: Başsavcılıktan Açıklama Geldi'Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı' İddiası: Başsavcılıktan Açıklama GeldiGüncel

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Ardından... Kerimcan Durmaz İçin 'Yasa Dışı Bahis Reklamı' İddiasıSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Ardından... Kerimcan Durmaz İçin 'Yasa Dışı Bahis Reklamı' İddiasıGüncel

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha GözaltıYasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha GözaltıGüncel

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
O Bölge İçin Kritik Uyarı: Her An 6.6 Büyüklüğünde Deprem Olabilir Her An 6.6 Büyüklüğünde Deprem Olabilir
Ocak Ayının En Şanslı 3 Burcu! Ocak Onların Ayı Olacak Ocak Ayının En Şanslı 3 Burcu! Ocak Onların Ayı Olacak
Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor
Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki Lüks Villası İcradan Satıldı Seçil Erzan'ın Lüks Villası İcradan Satıldı