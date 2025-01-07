Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı, Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor

Daha önce Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında bir ünlü daha gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

SAHNEDEYKEN BAHİS REKLAMI ALDI İDDİASI

İddiaya göre Kerimcan Durmaz’ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları yer aldı.

TİKTOK FENOMENLERİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde son olarak İstanbul’da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia edilen fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi