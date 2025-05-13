B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak

B SINIFI EHLİYETLER İÇİN YENİ KURALLAR GÜNDEMDE

Avrupa Birliği ülkelerinde gündeme gelen ve 75 yaş üzeri kişilerin araç kullanma yeterliliklerinin belirli şartlara bağlanmasını öngören uygulamalar, İçişleri Bakanlığı tarafından da değerlendirilmeye alındı. Türkiye'de halen yürürlükte olan uygulamaya göre, 65 yaş üstü sürücüler ehliyetlerini yenilemek istediklerinde her 3 yılda bir sağlık raporu sunmakla yükümlü. 80 yaş ve üzerindeki kişiler içinse bu süre 2 yıla indiriliyor.

Ancak son dönemlerde meydana gelen bazı kazalarda, ileri yaş sürücülerinin kusurlu bulunması, bu konuda daha sıkı önlemler alınması gerektiği yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi.