B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarını azaltmaya yönelik hazırladığı eylem planına dair yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen düzenlemede, trafik cezalarının caydırıcılığını artıracak adımların yanı sıra, ehliyet alım ve yenileme şartlarında da önemli değişikliklerin yer alacağı ifade ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir üzerinde çalışılan kapsamlı taslağın temel amacı, trafik güvenliğini yükseltmek ve özellikle ileri yaş sürücülerle ilgili düzenlemelerle riskleri azaltmak. Taslakta sürücü belgelerine dair kriterlerde güncellemeler yer alırken, Avrupa’daki uygulamaların da örnek alındığı belirtiliyor.
B SINIFI EHLİYETLER İÇİN YENİ KURALLAR GÜNDEMDE
Avrupa Birliği ülkelerinde gündeme gelen ve 75 yaş üzeri kişilerin araç kullanma yeterliliklerinin belirli şartlara bağlanmasını öngören uygulamalar, İçişleri Bakanlığı tarafından da değerlendirilmeye alındı. Türkiye'de halen yürürlükte olan uygulamaya göre, 65 yaş üstü sürücüler ehliyetlerini yenilemek istediklerinde her 3 yılda bir sağlık raporu sunmakla yükümlü. 80 yaş ve üzerindeki kişiler içinse bu süre 2 yıla indiriliyor.
Ancak son dönemlerde meydana gelen bazı kazalarda, ileri yaş sürücülerinin kusurlu bulunması, bu konuda daha sıkı önlemler alınması gerektiği yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi.
80 YAŞ ÜSTÜNE HER YIL KONTROL ŞARTI GELEBİLİR
Bakanlığa yakın kaynaklara göre yeni düzenleme kapsamında 65 yaş üzerindeki sürücüler için sağlık kontrol aralığı 3 yıldan 2 yıla indirilebilir. 80 yaşını aşmış sürücüler içinse bu sürenin yıllık olarak uygulanması planlanıyor. Bu adımla, yaşa bağlı refleks kaybı, görme ve işitme sorunları yaşayan bireylerin trafikte oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Düzenleme yalnızca yaş değil, sağlık durumu odaklı bir yaklaşımı da içeriyor. Böylece herhangi bir yaşta olan, ancak sağlık yönünden uygun olmayan kişilerin de kontrol altına alınması amaçlanıyor.
ASKIYA ALINMASA DA SÜRESİ KISALACAK
Yapılması planlanan değişikliklerde, Avrupa'da bazı ülkelerde tartışma konusu olan yaşlı sürücülerin ehliyetlerinin tamamen askıya alınmasına dair herhangi bir madde yer almıyor. Mevcut ehliyete sahip olan tüm kişiler, sağlık koşullarını yerine getirdikleri sürece araç kullanmaya devam edebilecek.
Ancak, ehliyet geçerlilik sürelerinde kademeli bir değişikliğe gidilmesi gündemde. Standart olarak 10 yıl geçerli olan sürücü belgeleri, yeni düzenlemeyle birlikte 65 yaş ve üzerindeki bireyler için 2 yıla, 80 yaş ve üzerindekiler içinse 1 yıla düşürülebilecek.
YENİ TRAFİK PLANI MECLİS'İN GÜNDEMİNDE
İçişleri Bakanlığı’nın trafik düzenine dair hazırladığı bu yeni eylem planının, Mayıs ayı içinde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Plan, ilk olarak ilgili komisyonlarda görüşülecek ve ardından Genel Kurul gündemine taşınacak. Kabul edilen düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Yeni düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde, sürücüler için sadece trafik kurallarına uymak değil, belirli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçmek de yasal bir zorunluluk haline gelebilecek.