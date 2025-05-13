Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi?

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır” denildi.