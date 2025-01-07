Jennifer Lopez ve Ben Affleck Aşkı Resmen Sona Erdi

Yıllar sonra yeniden alevlenen aşklarıyla gündeme gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, evliliklerini 2 yılın ardından sonlandırdı. Çift, ‘dostane’ ayrılık şartları üzerinde anlaşma sağladı.

Las Vegas’ta düzenlenen törenle dünyalarını birleştiren çift, 26 Nisan’da ayrılma kararı almış Ağustos 2025’te ise boşanma davası açmıştı. Taraflar 20 hafta sonra şartlarda anlaşma sağladı.

Lopez ve Affleck çiftinin boşanma anlaşmasında, tarafların evlilikleri sırasıda bireysel kazançlarını koruyacakları öğrenildi. İki tarafın da eş desteği ödemek zorunda kalmayacağı ve avukatlık ücretlerini de ortaklaşa ödeyeceğkleri bildirildi.

Düğünün ardından soyadı Affleck olarak değişen Jennifer Lopez de yeniden kendi soyadına geri dönecek.

Kaynak: Haber Merkezi