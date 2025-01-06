Birbirlerine Girdiler... Ankaralı Turgut'un Çocukları Arasında 'Mezar Taşı' Krizi

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. 61 yaşında yaşama veda eden ünlü türkücü Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ankaralı Turgut'un ölümünün ardından vasiyeti ortaya çıkmıştı. Turgut geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ''Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir.'' demişti.

'SENELERDİR PARAMLA GEÇİNİYORLAR'

5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut diğerlerini evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyen Ankaralı Turgut, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.

Ankaralı Turgut'un konuştuğu kızı Eylem Boran, babasının kendisine "Babam ölmeden önce evlatlarım tabutumu tutmasın, evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı haram ederim" dediğini öne sürmüştü. Ünlü türkücü bu kez de çocuklarının mezar taşı yazısı konusunda düştüğü anlaşmazlıkla gündeme geldi. Eylem Boran, babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırmasına diğer kardeşi Özlem Sülü itiraz etti.

MEZAR TAŞINI DEĞİŞTİRDİ

Sülü, mezarlığa gidip "Canım babam" yazısını "Canım babamız" olarak değiştirdi. Sülü daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun."